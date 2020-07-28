К чему снятся выпадающие зубы: мнение психотерапевта

Во сне крошатся или выпадают зубы? Не стоит переживать раньше времени, - такие сны посещают многих людей. Однако толкуют их все по-разному. Какому толкованию стоит доверять? Разбирался "Рамблер".

Не так давно издание HuffPost обратилось к психотерапевту Ричарду Николетти для того, чтобы эксперт объяснил, о каких бессознательных страхах и переживаниях говорит сон, в котором выпадают зубы.

В своих рассуждениях специалист основывался на теории сновидений Карла Юнга . Согласно ей, главный элемент в толковании снов - это понимание контекста. Это значит, что не стоит делать преждевременных выводов и думать, будто бы подобное сновидение неизменно сигнализирует о серьезной болезни. На самом деле его смысл может быть куда более тривиальным.

Так, по мнению Николетти, сон, в котором выпадают зубы, может говорить о том, что в какой-то момент человеку не удалось правильно оценить и проработать эмоциональные переживания. Кроме того, такие грезы нередко указывают на проблему, к которой человек никак не решается подступиться, - без зубов за нее невозможно "ухватиться".

Но порой выпадающие зубы действительно предупреждают о болезни. Логика такова: отсутствие зубов не позволяет полноценно питаться, а значит, напрямую влияет на выживание.