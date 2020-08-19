4 «хамелеона» среди знаков зодиака 

Астролог Лесли Хейл объяснила, представителей каких знаков зодиака можно отнести к «хамелеоном».

Она уверена, что все знаки можно разделить на три категории, представляющие отдельные стадии развития времени года, например, начало, середину и смену сезона.

Овны, Весы, Раки, Львы, Скорпионы и Стрельцы, Рыбы и Близнецы. Козероги относятся к открывающим знакам. Тельцы Водолеи к фиксированным, в связи с тем, что они находятся посередине. Остальные же знаки зодиака относят к «гибким» или как еще называют «хамелеонам». Среди них Девы

Близнецы без труда подстраиваются под новые условия. Они с легкостью воспринимают перемены. Девы же появляются на свет в один из самых печальных периодов года, тогда, когда на смену лету приходит осень. Но несмотря на это, представители знака сфокусированы и преданы своему делу. Стрельцы всегда стараются находиться на несколько шагов впереди. Они живут под лозунгом «жизнь — это приключение». Самыми ранимыми среди представленных знаков являются Рыбы. При этом они обладают хорошей интуицией, которая их часто выручат, как пояснила Лесли Хейл.

Астролог уточнила, что этих знаков считают «хамелеонами» еще и потому, что они переменчивы. Так, сегодня они могут вести себя одним образом, а завтра уже совершенно другим. Для начала им предстоит разобраться со своей жизнью, а уже потом помогать остальным.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько — на эти и другие вопросы ответят карты.