Запланируйте подвиг: что мешает зарабатывать деньги

Пока одни слушают лекции о том, как заработать денег, другие — нанимают мотивационных коучей, но все равно результата нет. Возможно, все дело в том, что эти люди не работают со своими внутренними качествами, которые мешают им зарабатывать. «Рамблер» выяснил, что именно в характере человека может препятствовать богатству.

Негативное мышление

Зачастую люди очень часто жалуются и акцентируют внимание на негативе: кредит, плохой начальник и жена достала. Но негативное мышление отнимает много сил. Человек, который смотрит на вещи пессимистично, будет всячески отвергать любую возможность изменить свое положение. А порой даже отстаивать причины для грусти. Попробуйте посмотреть на ситуацию с точки зрения «а что я могу сделать, чтобы решить эту проблему». Начав маленькими шажками менять мир вокруг себя, все изменится.

Действия

Когда вы научились смотреть на мир иначе и подарили себе надежду на светлое будущее, пора переходить к действиям: работа с самооценкой, «сжигание мостов» и отказ от тех, кто тянет вас ко дну. Это те вещи, которыми вам придется заниматься после. Придется найти свой источник мотивации, иначе для будущих свершений просто не хватит сил.

Регулярное преодоление

Загляните в свой ежедневник. Запланирован ли там подвиг? Утренние пробежки и чтение книг — это ежедневное преодоление самого себя. Если начать делать это, то способность к преодолению превратится в ваше качество и совершать поступки с каждым разом будет все проще. Именно лень, в которой мы боимся себе признаться, зачастую мешает нам добиваться целей.