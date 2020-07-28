Депрессия заставила женщину ощутить себя курицей

Женщина из Бельгии почувствовала себя курицей и была найдена кудахтавшей в саду около своего дома одним из членов семьи. На случай обратили внимание журналисты Daily Mail.

По мнению ученых, подобный приступ мог возникнуть на фоне психического расстройства, связанного с депрессией. Согласно информации газеты, 54-летняя замужняя женщина, чье имя не разглашается, ранее никогда не злоупотребляла наркотиками или алкоголем. Также отмечается, что до случившегося эпизода она имела стабильную работу в аптеке.

Брат обнаружил женщину в саду около дома, когда она раздувала щеки и кукарекала как петух, говорится в медицинском отчете. Затем мужчина отвез ее в больницу, где пациентка рассказала врачам, что думает, что она курица, и описала новые ощущения в ногах.

После того, как женщина перенесла приступ болезни и пришла в себя, семья рассказала ей о случившемся. Отмечается, что пациентка почти ничего не помнила и испытывала смущение.

Позже выяснилось, что женщина страдала депрессией из-за смерти одного из членов семьи. Она смогла вернуться на работу только спустя год после приступа.

Исследователи из KU Leuven утверждают, что многие случаи зоантропии, когда человек считал себя животным, не регистрируются. Они отмечают, что в таком состоянии пациентам трудно описать свои мысли. В медицинской и исторической литературе в период с 1850 по 2012 год зафиксированы 56 примеров заболевания. Пациенты называли себя разными животными и насекомыми: начиная с собаки и заканчивая пчелой. По словам ученых, подобные состояния были связаны с основными психическими расстройствами, такими как шизофрения, психотическая депрессия и биполярное расстройство.