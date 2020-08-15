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Последние пять лет я состояла в отношениях с мужчиной, который меня ни во что не ставил. Он унижал меня, издевался надо мной, ставил под сомнение мои цели и разрушал мечты. Почему я терпела? Потому что он делал все это аккуратно и осторожно. Вот только за маской добродетеля скрывался эмоциональный насильник.

Лишь обратившись к хорошему психотерапевту, я поняла, что мой любимый — самый настоящий монстр, распознать которого мне самой было не под силу. Но, к счастью, специалист разложила все по полочкам, и теперь я сама могу показать и доказать девушке, что ее партнер эмоциональный абьюзер. Если он является таковым, разумеется.

Во-первых, добро, причиняемое насильно, — это зло. Поначалу кажется, что дорогие подарки в первые недели знакомства — это очень круто и щедро. Кроме того, он пытается решить все ваши проблемы, иногда даже не спрашивая вашего разрешения на это. Он знает, как вам лучше поступить в любой ситуации, а если вы не согласны, настойчиво пытается навязать вам свое мнение. Но на самом деле все это — манипуляция и жажда контроля. Здесь нет и капли любви, и чем раньше вы поймете это, тем лучше.

Во-вторых, абьюзер ни во что не ставит ваши желания. К примеру, мой бывший на корню пресек мои порывы выучить третий иностранный язык, записаться на курсы современного танца и открыть свой небольшой бизнес. Я хотела быть лучше, хотела разнообразить свою жизнь, что-то изменить, но он делал все для того, чтобы я продолжала топтаться на месте, пока он сворачивает горы. Ему нужна была лишь марионетка, роль которой я, сама того не ведая, радостно исполняла.

И в-третьих, как объяснила мне психотерапевт, мой возлюбленный был токсично позитивным. Что это такое? Он запрещал мне выражать негативные эмоции. Не позволял мне плакать, пытался обернуть в шутку все мои переживания, уходил от серьезных разговоров. Вы можете сказать, что он просто был "неконфликтным". Но дело тут не в конфликтах, а в реальном положении вещей. А оно таково, что он просто не умел оказывать реальную поддержку в сложных ситуациях. Убежать от негатива — вот, что легче всего. Но негатив нужно прорабатывать. Ему этого делать не хотелось.