Бытовые привычки, выдающие бедняков 

О человеке можно судить по его дому. То, как он относится к своему жилью и, как ведет быт, может многое рассказать о его материальном положении. Так, у бедняков есть привычки, которые уже давно укоренились в их сознании как норма. "Рамблер" рассказывает, какое поведение в бату выдает бедного человека.

Тряпки из старой одежды

Раньше одежду резали на тряпки не только для экономии, но и потому что не было альтернативных вариантов. Сейчас компании предлагают не только большое количество моющих средств, но и различные швабры, губки и тряпки. Существуют даже одноразовые полотенца и салфетки. Когда человеку дают такой большой выбор, а он все равно захламляет кухню старой майкой, значит, у него нет лишних 20 рублей на упаковку с тряпками.

Коллекция пакетов

Бедняки тащат в дом не только пластиковые пакеты, чтобы взять их потом в магазин. Особенно у них ценятся бумажные, в которых им принесли подарки или они взяли из фирменных магазинов. Если коллекция пластиковых пакетов объясняется экономией и отсутствием двух рублей на новый пакет, то коллекция бумажных не поддается логике. Возможно, так бедняки хотят складывать туда нужные вещи, например, обед в пластиковом контейнере для работы. Так, окружающие подумают, что он идет на праздник или только купил одежду в магазине, а не пытается скрыть свою бедность.

Чужие магниты на холодильнике

Помимо всего прочего, магниты на холодильнике сильно портят интерьер и собирают на себе пыль. Так как у бедных людей нет денег на путешествия, магниты у них либо очень старые и привезены из путешествий в ближайшие города России, либо им их привезли более богатые друзья или родственники в качестве сувенира. В некоторых случаях они привирают своим новым знакомым о том, что любят путешествовать за границу и показывают в доказательство магниты.