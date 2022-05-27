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1 час назад

Психолог: «Мозг начинает работать против нас»

Москва24

Психолог высшей категории Института детской и взрослой неврологии и эпилептологии имени Святителя Луки Елена Макарова рассказала, почему психика начинает работать против человека.

Психолог: «Мозг начинает работать против нас»
Фото: Москва24Москва24

По ее мнению, организм в таких случаях начинает бороться не ситуацией, которая ввела тело в стресс, а с самим человеком, страдающим от стресса.

"Начинается сбой в выработке эндорфинов, так как мозг находится в тревоге. Вследствие этого меняется биохимия, а в крови увеличивается число гормонов стресса, побуждающих его собственно к агрессии", – рассказала специалист.

Она добавила, что аутоагрессия является защитным механизмом, при котором человеку надо дать разрядку психике. К причинам такого явления психолог относит запреты и недостаток любви.

"Очень часто аутоагрессивные действия характерны для детей в возрасте 3-4 лет. Своим поведением они реагируют на родительское "нет". Также причиной может стать отсутствие любви и заботы. Человек чувствует себя ненужным, ищет причины этого в своем не очень хорошем поведении и наказывает себя", – рассказала Макарова.

Психолог советует в таких случаях не заниматься самобичеванием, а направить усилия на поиск хорошего специалиста и справиться с проблемой на профессиональном уровне.

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Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.

Психология,Елена Макарова,
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