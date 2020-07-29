Что о вас расскажет лоб 

Психологи уверены, что разные части человека могут рассказать о его характере, поэтому профессионалы с первого взгляда определяют, с кем они имеют дело. «Рамблер» рассказывает, как буквально читать людей по их лбу.

Высокий лоб

Чаще всего обладатели высокого лба становятся бизнесменами и руководителями, так как специалисты уверены, что эти люди умеют зарабатывать деньги. Кроме того, высокий лоб говорит о том, что у человека развит интеллект и интуиция. Они — настоящие трудоголики и добиваются своего, но при этом никогда не покажут свои чувства и не станут рассказывать о внутренних переживаниях даже близким друзьям.

Низкий и широкий лоб

Люди с таким лбом предпочитают не привлекать к себе внимания. В шумных компаниях они всегда остаются в стороне и наблюдают за происходящим. Такие люди очень симпатичны внешне, но долго находятся в поисках партнера из-за скромности и неуверенности в себе. Если обладатель низкого и широкого лба не выйдет из своей зоны комфорта, он никогда не сможет добиться поставленных целей, поэтому психологи рекомендуют им больше общаться с людьми и чаще проявлять инициативу.

Узкий лоб

Несмотря на то, что людей с низким интеллектом называют «узколобыми», среди ученых часто встречаются люди именно с этим типом лба. Они холодны, жестки и редко выражают свои чувства. Если вы ждете эмоциональной помощи от человека с узким лбом, даже не надейтесь на это. При принятии решений они не руководствуются эмоциями и используют холодный расчет.