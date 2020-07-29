Как привести себя в порядок после самоизоляции

Самоизоляция круто повернула нашу жизнь. Длительные ограничения порушили планы, изменили привычки и заставили задуматься о глобальном. Вынужденное сидение дома повлияло и на психику. Недаром стала популярной фраза: «Самоизоляция покажет, кто на самом деле интроверт». Если вам тяжело справиться с новой реальностью, опробуйте эти методы.

Верните себе контроль

Оказавшись в условиях вынужденного сидения дома, человек начинает ощущать себя беспомощным. Вещи, которые раньше были под контролем, вмиг оказались неподвластными (или бесполезными). Это ощущение бесконтрольности приводит «друзей»: депрессию и апатию.

Что делать: верните контроль. А распорядок дня поможет. Даже если вы временно сидите без работы, вставайте рано. Заранее пишите список дел на день, включайте в него то, до чего не доходили руки (выбросить старые вещи или разобрать, наконец, балкон). Утро начинайте с привычных ритуалов, добавьте к ним полезные, например, зарядку. Попробуйте хотя бы неделю. Гарантируем, вам понравится.

Перестаньте читать все подряд

Быть в курсе новостей — нормально. Ненормально верить всему подряд. В наш век информация разносится очень быстро, в том числе и недостоверная. Она же сеет панику и приводит к необратимым последствиям. Вспомните, как все массово начали скупать туалетную бумагу, а ее дефицит так и не наступил.

Что делать: фильтровать информацию. Помните, что истины нет нигде. Поэтому определите для себя два-три достоверных источника и ориентируйтесь на них.

Восстановите кожу

Сначала забежать в салон было некогда из-за суеты рабочих будней. Потом времени появилось хоть отбавляй, но вот беда — салоны закрылись. Кожа и волосы в ужасе, психика тоже. К счастью, самое сложное позади, осталось разгрести последствия.

Что делать: салоны понимают нашу боль и предлагают комплексные пограммы, которые сочетают в себе полноценный уход. Вот так пришла в салон — вжух, и красивая! Выбирайте именно полноценный подход — это и экономно, и эффективно.

Уберите сахар из кофе

Если из-за пандемии вы перестали двигаться, а питание осталось прежним, недолго и растолстеть. Где лишние кило, там и депрессия. А еще нарушение гормонального фона и другие проблемы.

Что делать: добавлять полезное в рацион. Питаться одной вареной грудкой и салатом — идея провальная. Кладите на тарелку вполовину меньше макарон, заменяя их овощами. Уберите сахар из кофе. Не заезжайте лишний раз за фастфудом. Вам несложно, а организму приятно.

Протрите пыль с гантелей

Еще не забыли, как это — шевелиться? Если да, то доставайте гантели и вспоминайте, где находится парк. Резкое снижение активности это не только про лишние кило на боках. Это и боли в спине, и риск возникновения диабета.

Что делать: добавить активность. Занятия спортом полезны по двум причинам. Во-первых, это поможет держать себя в форме. А во-вторых, во время тренировки вырабатывается гормон счастья. Если вы позанимаетесь хотя бы полчаса, хорошее настроение на остаток дня вам обеспечено!

Поговорите с психологом

Из-за пандемии вы сильно замкнулись и ощущаете все признаки депрессии? С этим лучше не тянуть. Уже давно доказано, что ментальные расстройства ничем не уступают физическим (а иногда с ними даже тяжелее). Поэтому лучше предотвратить проблему на этапе зарождения.

Что делать: записаться к психологу. Благо в 21 веке это уже не проблема. Врач точно скажет, что с вами, и поможет избавиться от ощущения, что все плохо.