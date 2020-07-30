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Люди назвали способы перестать думать о стыдных моментах перед сном 

Lenta.ru 2 часа назад
Как перестать думать о стыдных моментах перед сном
Фото: Lenta.ru
Пользователь Reddit с ником spinachraviolli рассказал, что не может перестать думать о стыдных моментах из прошлого перед сном. Он попросил совета у других юзеров, и в ответ люди назвали способы борьбы с подобной сложностью. Пост набрал более двух тысяч лайков.

«Я не сплю ночью, думая обо всех стыдных моментах, в которых я что-то не то сделал или сказал. Понимаю, люди наверняка уже и не помнят этого, но я не могу убедить в этом самого себя», — описал свое состояние spinachraviolli. В комментариях ему постарались помочь в решении проблемы.

Так, Jeffcallahan3 предложил три последовательных способа отреагировать на подобную ситуацию. Он призвал избавиться от мысли, что эти действия связаны с самим человеком, и представить, что это происходит с кем-то другим. Во-вторых, предложил поменять свой текущий подход, если это происходит регулярно и его еще можно исправить. И напоследок пользователь назвал необходимым выработать способность принять произошедшее как есть и забыть об этом.
Юзер Xolarix заметил, что в таких ситуациях помогает создавать список положительного в жизни. «Читай этот список в те моменты, когда тебя посещают эти навязчивые мысли», — добавил он. Он также подчеркнул, что стыд за прошлое говорит об изменении человека в лучшую сторону.
С ним согласился AMagnificentBiscuit. По его словам, негативные эмоции от событий в прошлом из-за собственных действий — показатель развития человека. Он посчитал необходимым признать неудачу элементом обучения, если что-то произошло по вине человека. Юзер уверен, так люди учатся менять поведение в лучшую сторону.
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