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«Нет» на все: что делать, если апатия не дает жить 

WomanHit.ru 8 часов назад
«Нет» на все: что делать, если апатия не дает жить
Фото: WomanHit.ru
Мы подскажем, как перестать «загружаться» негативом.
Наверное, вторым по неприятности состоянием после депрессии можно считать апатию. Ее нельзя считать отдельным расстройством в отличие от той же депрессии, однако люди, переживающие апатию, страдают не меньше. Когда все вокруг радуются жизни, а тебе не хочется ничего, кроме того, чтобы свернуться калачиком на кровати и ни о чем не думать, стоит серьезно взяться за свое психическое здоровье. Сегодня мы решили разобраться, что же делать, если апатия накрывает с головой.

Поговорите… с собой

Конечно, это прекрасно, когда рядом есть люди, способные выслушать и помочь в трудную минуту, однако не каждый может похвастаться таким внимательным окружением. Но не стоит отчаиваться еще больше, ведь вы всегда можете провести беседу… сами с собой. Да, это нормально.
Сядьте перед большим зеркалом, настройтесь на спокойный монолог, который не прервет внезапный звонок или лай собаки. Расскажите своему отражению о всем, что у вас на душе. Психологи отмечают, что это упражнение невероятно полезно, когда вы перестаете держать все в себе. Просто попробуйте.

Больше активности

От апатии до затяжной депрессии всего несколько шагов, а потому необходимо не запускать неприятное состояние. Сделайте первый шаг, в прямом смысле. Вялость и лень — лучшие друзья настроения «ничегонехочу», а потому берем себя в руки и занимаемся любой активностью — от уборки квартиры до похода в ближайший магазин прогулочным шагом.

Выходите на улицу

Сидя дома, вы можете найти тысячу и одно оправдание своему бездействию, но у вас не будет такой возможности, если вы отправитесь гулять. Причем совсем не обязательно брать кого-то с собой — вы можете совершать одиночные прогулки, допустим, в ближайшем парке, главное, не заходить в торговый центр, ведь ваша задача — провести как можно больше времени на улице. Свежий воздух «проветрит» мысли и поможет настроиться на позитив.

Меньше негатива

Отрицательные эмоции совсем не обязательно искать самостоятельно, они и так «заражают» нас ежедневно. Старайтесь всеми силами избегать ситуаций, которые вас напрягают и приносят грустные мысли.
Откажитесь от фильмов, угнетающих ваше и так упадническое настроение, и включите новую комедию, пригласите друзей и приготовьте вместе десерт на всю компанию или закажите пиццу. В общем, ищите поводы не оставаться надолго в одиночестве и постарайтесь занимать сознание, не позволяя негативным мыслям заполнять вашу голову.
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