Как имя влияет на жизнь и характер

Пожалуй, наш главный «код» — это наше имя. Говорят, если хотите завоевать внимание собеседника, как можно чаще начинайте фразу с его имени.

Независимо от того, нравится вам или нет свое имя, вы на него всегда будете реагировать. Это происходит бессознательно: импульсы головного мозга заставляют мгновенно откликаться на это сочетание звуков. В нумерологии также есть специальные формулы для расчета того, какой энергией вас наполняет имя.

Яна Сипягина, @garmonii_vam​

Нумеролог, г. Краснодар

Подсчитать, какая энергия есть в вашем имени, вы можете, воспользовавшись таблицей. Найдите каждую букву и цифру, которая ей соответствует.

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Пример расчета:

Берем имя Маша: М — 5, А —1, Ш — 8, А —1 Сложите все цифры и приведите число к однозначному: 5+1+8+1= 15 =1+5 = 6 Смотрим число 6.

Важно: Если в имени есть повторяющиеся буквы, то именно эта энергия будет основной. Имя как раз на это и указывает.

Yapokupayu.ru

Плюсы: активность, лидерство. Человек может брать на себя ответственность, решать задачи самостоятельно, не прибегая к помощи других. Способен возглавлять проекты, движения, объединять людей. Минусы: эгоизм, нарциссизм, отсутствие гибкости и некоторая твердолобость в отстаивании своего мнения.

Yapokupayu.ru

Плюсы: отлично делает все в партнерстве, обменивается энергией, работоспособность повышается, когда рядом есть соратник, партнер или друг. Минусы: зависимость от чужой поддержки, влияния. Недостаточно развиты внутренний стержень и способность настоять на своем там, где это необходимо.

Yapokupayu.ru

Плюсы: продуктивность в деятельности. Хозяйственный, очень основательный подход ко всему. Минусы: медлительность, свое понимание качества, полезности, нужности, которое может существенно отличаться от мнения тех, с кем необходимо взаимодействовать.

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Плюсы: деловитость, организованность. Все должно быть по плану, по порядку, по полочкам. Минусы: не всегда есть возможность быстро реагировать в меняющихся условиях. Затруднения со спонтанными решениями.

Yapokupayu.ru

Плюсы: добрейший человек, который может обогреть теплом своего сердца всех вокруг. Соблюдает традиции и передает их другим. Минусы: может быть чрезмерно добрым, уступчивым, ущемлять себя в угоду другим.

Yapokupayu.ru

Плюсы: душа компании, человек компетентный в коммуникациях. Хорошая речь. Минусы: болтливость. Неумение почувствовать, услышать собеседника.

Yapokupayu.ru

Плюсы: целеустремленность, активность в достижении желаемого, удача в делах. Минусы: чрезмерная напористость, окружающих отталкивает то, что ради своей цели человек «прет как танк».

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Плюсы: духовно развитый человек, способный совершенствовать свой мировоззренческий, космический потенциал. Минусы: низкий уровень практичности, может встречать непонимание со стороны окружающих, так как немного «не от мира сего».

Yapokupayu.ru

Плюсы: человек может быть компетентен во всем благодаря своему опыту и знаниям. Может проникнуть в суть любых процессов. Интеллектуально богат. Минусы: слишком углубляется в суть явлений, что не всегда настолько необходимо.

Еще важно, какой вариант имени считать: полный или сокращенный. Если вы посчитаете оба имени, то поймете, что количественно энергии в полном имени больше, так как больше букв.

При пересчете ключевого числа имени вы можете выбрать то, которое считаете подходящим для ваших задач. Пример: Маша (5+1+8+1=15=1+5= 6), Мария (5+1+9+1+6 = 1+7 =8). Для разных целей и в разные периоды жизни вы можете представляться разными вариантами своего имени, привлекая нужную вам энергию.