Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Невеста уменьшила полную подругу на свадебном фото и была обругана 

Lenta.ru 1 час назад
Невеста уменьшила полную подругу на фото
Фото: Globallookpress.com
На соответствующую дискуссию на портале Reddit обратили внимание журналисты Daily Mail.
Позже девушка опубликовала пост, в котором объяснила причины своего поступка. По ее словам, она попросила фотографа сделать Хизер (ее имя было изменено) худее на снимке с помощью фотошопа, поскольку показалось, что платье не подходило для фигуры подруги.
Автор поста также подчеркнула, что Хизер ничего не знала об этой ситуации, так как снимок с ретушью был добавлен только в личный альбом супружеской пары.

Однако через месяц после торжества подруги встретились, и гостья заметила разницу в фотографиях, что стало причиной их ссоры.

«Хизер очень обиделась и спросила меня, что я сделала со снимками. Я, в свою очередь, разозлилась на мою другую подругу Стейси, потому что именно она показала нам, что фотографии отличаются. В конце концов мы с Хизер сильно поругались», — пояснила невеста и добавила, что в разговоре порекомендовала полной подруге «быть более уверенной в себе».
Несмотря на объяснения, комментаторы подвергли невесту критике, назвав ее действия «жалкими и мелочными».
«Я не могу поверить, что в мире существуют такие ужасные люди», «Тот факт, что ты уменьшила свою подругу, чтобы твой глаз радовался — отвратителен», «Как ты можешь обвинять других в своем жалком и мелочном поступке? Я в шоке», «Ты использовала фотошоп, потому что твоя подруга показалась тебе чересчур жирной. Думаю, вашей дружбе конец», — писали они.
В июле супружескую пару раскритиковали из-за листа ожидания гостей на свадьбу, составленному в порядке предпочтения. Выяснилось, что невеста и жених разделили приглашенных на три группы — A, B и C — и расположили гостей в том порядке, в каком они хотели бы видеть их на свадьбе.
Видео дня. Как мгновенно убрать черные точки на носу
Последние новости
Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса Стало известно о жестком давлении на задержанных в Белоруссии россиян Стало известно о жестком давлении на задержанных в Белоруссии россиян Курс рубля упал еще сильнее Курс рубля упал еще сильнее
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезду «Карнавала» госпитализировали
Звезду «Карнавала» госпитализировали
Этичная и медленная мода
Этичная и медленная мода
Названа еще одна причина ожирения у женщин
Названа еще одна причина ожирения у женщин
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Лолита сделала откровенное признание о разводе
03:21
Лолита сделала откровенное признание о разводе
Звёзды Любовь
Роскачество предупредило о вреде холодного чая в жару
00:24
Роскачество предупредило о вреде холодного чая в жару
Еда
Обнародован правильный способ покупки арбузов
00:43
Обнародован правильный способ покупки арбузов
Еда
Выведен арбуз для диабетиков и аллергиков
07:30
Выведен арбуз для диабетиков и аллергиков
Еда Здоровье
Российские знаменитости, выросшие в детдомах
11:25
Российские знаменитости, выросшие в детдомах
Звёзды
Как моментально удалить шерсть животных с дивана
02:12
Как моментально удалить шерсть животных с дивана
Дом и сад
Как мгновенно убрать черные точки на носу
03:43
Как мгновенно убрать черные точки на носу
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение