Невеста уменьшила полную подругу на фото

На соответствующую дискуссию на портале Reddit обратили внимание журналисты Daily Mail.

Позже девушка опубликовала пост, в котором объяснила причины своего поступка. По ее словам, она попросила фотографа сделать Хизер (ее имя было изменено) худее на снимке с помощью фотошопа, поскольку показалось, что платье не подходило для фигуры подруги.

Автор поста также подчеркнула, что Хизер ничего не знала об этой ситуации, так как снимок с ретушью был добавлен только в личный альбом супружеской пары.

Однако через месяц после торжества подруги встретились, и гостья заметила разницу в фотографиях, что стало причиной их ссоры.

«Хизер очень обиделась и спросила меня, что я сделала со снимками. Я, в свою очередь, разозлилась на мою другую подругу Стейси, потому что именно она показала нам, что фотографии отличаются. В конце концов мы с Хизер сильно поругались», — пояснила невеста и добавила, что в разговоре порекомендовала полной подруге «быть более уверенной в себе».

Несмотря на объяснения, комментаторы подвергли невесту критике, назвав ее действия «жалкими и мелочными».

«Я не могу поверить, что в мире существуют такие ужасные люди», «Тот факт, что ты уменьшила свою подругу, чтобы твой глаз радовался — отвратителен», «Как ты можешь обвинять других в своем жалком и мелочном поступке? Я в шоке», «Ты использовала фотошоп, потому что твоя подруга показалась тебе чересчур жирной. Думаю, вашей дружбе конец», — писали они.

В июле супружескую пару раскритиковали из-за листа ожидания гостей на свадьбу, составленному в порядке предпочтения. Выяснилось, что невеста и жених разделили приглашенных на три группы — A, B и C — и расположили гостей в том порядке, в каком они хотели бы видеть их на свадьбе.