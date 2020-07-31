Почему женщин привлекают мужские руки

При первом знакомстве женщина практически с одного взгляда может оценить мужчину, и от этой оценки в той или иной мере будет зависеть её дальнейшее отношение к нему. Как установили психологи из Принстонского университета Александр Тодоров и Янина Уиллис, человек оценивает другого человека по его внешнему виду всего за десятую долю секунды. Женщины при знакомстве с мужчиной обязательно оценят его руки, ведь именно кисти являются одной из частей мужского тела, привлекающих слабый пол сильнее всего.

Больше всего женщинам нравятся длинные мужские пальцы с ухоженными и аккуратно подстриженными ногтями красивой формы.

Часто женщины признаются, что при взгляде на мужские руки они первым делом стараются заметить, есть ли на пальце обручальное кольцо. Грязные, неухоженные руки могут свидетельствовать не только о неаккуратности и нечистоплотности мужчины, но и о том, что он вынужден много заниматься физическим трудом.

Исследователи из Ягеллонского университета (Польша) пришли к выводу, что именно сильные и красивые кисти рук являются наиболее привлекательными для женщин частями мужского тела. Многие женщины отмечают, что им нравятся выступающие на кистях вены и жилы.

Возможно, жилистые руки в подсознании женщины ассоциируются с сильным самцом, который не только может постоять за свою самку, но и способен выполнять разнообразную работу.

А рожать потомство, как известно, самки предпочитают от наиболее сильных и хорошо приспособленных к жизни самцов.

В Альбукеркском университете были проведены исследования, в ходе которых выяснилось, что более привлекательными женщинам кажутся мужчины с симметричными парными частями тела. То есть если у мужчины обе кисти выглядят одинаково, то у него есть больше шансов завоевать женщину, чем у того мужчины, который имеет определенные несоответствия в строении кистей рук. То же самое касается и ног, ушей, глаз и т. д.