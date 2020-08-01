Где и как знаки зодиака проведут этот отпуск 

Отпуск — возможность культурно уйти в отрыв, впасть в анабиоз или навсегда укатить в Париж (но через две недели вернуться, конечно). Только вот 2020 год показывает нам фигу и диктует свои правила. Где и как можно отдохнуть в такое непростое время, подсказывают знаки зодиака.

Овен

Овен будет отрываться по полной — отпуск же! Она ради него каждый день делала вид, будто работает. Поэтому красотка будет загорать на теплом песочке у моря (лежать на грядках в огороде около дырявого надувного бассейна), знакомиться с горячими иностранцами (флиртовать с женатыми пенсионером-соседом) и вытанцовывать в заграничных клубах (она не сможет даже встать с дивана). Завидуем молча!

Телец

Тельцу хотелось бы улететь куда-нибудь на Мальдивы, но придется в Самару. Зато если вливать в себя очень много игристых напитков или словить солнечный удар, может показаться, что Волга — Средиземноморское море, тараканы в отеле — мадагаскарские, шаурма в руке — итальянская брускетта, а кавалер средних лет — модный француз-маргинал. И если не показывать друзьям фотографии, то курортные истории — закачаешься.

Близнецы

Близнецы вляпаются в приключения хоть в Африке, хоть в Восточно-Сибирской тайге. При этом проведут этот отпуск они лучше тех, кто зависал в Дели. В программе будет все –вливание в себя алкогольной жидкость неизвестного происхождения, любовь до гроба на пару недель, дикая свадьба (и побег с нее), танцы с местными красавчиками (возможно, медведями — как повезет). В таком отпуске главное — вернуться домой.

Рак

Какая Африка, какая Самара? У Рака дача ссутулилась, огород зарос, а грибы сами себя еще не собрали. Отдыхает красотка, естественно, со всей семьей, то есть с теми, кто не нашел способ свалить из дома на неопределенное время. А те бедолаги, кто в ненужное время и в ненужном месте оказались, будут стоять кверху попами, полоть клубнику, отдирать жучков и ходить за земляникой в +35, потому что «все варенье любят, а собирать — так никто не хочет».

Львица

Львица проведет отпуск в дорогом отеле. Даже если находиться он будет в Крыжополе. Особые пожелания: лепнина на каждой шагу, персонал, готовый продать душу ради твоего комфорта, джакузи размером с комнату и зеваки, которые будут охать, когда Львица будет вальяжно проходить мимо. Отдохнет дорого-богато и всем на зависть добавит в Instagram 100500 фотографий из этого мира роскоши.

Дева

Если раньше Дева убегала на тот материк, где русских отродясь не было, то сейчас выбрать сложно: либо отдыхать со «своими», либо с белками в лесу. К слову, второй вариант не такой уж и плохой. В итоге Дева прикинется чужим среди своих, то есть заговорит на том языке, что знает, или придумает собственный. Зато с разговорами лезть к ней никто не будет, со знакомствами — тоже. Идеально!

Весы

Отпуск сейчас для Весов — причина экзистенциального кризиса. Куда ехать, что смотреть, с кем знакомиться, если она всю Россию и СНГ излазила еще в глубокой юности? Нет, лучше впасть в депрессию, включить «Discovery» и прикинуться питоном на эти две недели — ползать до холодильника и обратно, спать и жалить близких (в прямом смысле слова) время от времени. Короче, психолог нужен Весам в этом отпуске.

Скорпион

Скорпион влюблен в экстрим, а что может быть более экстремальным, чем путешествие от Москвы во Владивосток на поезде? Пожалуй, только пешая прогулка по девяти кругам ада собственными ногами. Скорпион за эти шесть суток успеет влюбиться, парочку раз интриги заплести, организовать собственную секту, родить детей и состариться. Вам страшно, а для нее — самый лучший отпуск.

Стрелец

Стрелец уже давно впала в депрессию, потому что ее отпуск — это как кот Шредингера: вроде бы есть, но его нет, потому что отдыхать в России для нее — мракобесие какое-то. К счастью, лежать на полу в луже слез она будет дней пять, потом поймет, что в это время можно встретиться с подругами, пройтись по магазинам, прочитать пару книжек и еще много всего приятного сделать. К слову, неплохой отпуск получается.

Козерог

А можно не наказывать ее отпуском? Она же всем мозг проест своими болью, тленом, меланхолией, а потом либо начнет приходить к дверям офиса и сидеть там с утра до вечера или впадет в астрал до конца свободных деньков. Зато к работе она приступит злая, с нарушенной психикой и отдохнувшими копытцами.

Водолей

Водолей захочет туда, где можно творить без задних ног, наслаждаться искусством до посинения и знакомиться с талантливыми людьми. Сначала надумает сгонять в Санкт-Петербург, но потом поймет, что все — искусство, а талантливый человек — она сама. Решено, две недели пройдут дома, за разговорами с отражением, артхаусными лентами и написанием космической музыки. На самом деле, нет. Она опять будет смотреть «Секс в большом городе», истреблять тонны сладкого и спать.

Рыбы

А что Рыбы? Рыбы уже давно в отпуске — они с рождения в своей личной Единорогии. Развлекаются они там, конечно, круче нашего — катаются на гигантских крылатых котах, едят радугу, крутят роман с тем самым принцем (хоть где-то он существует), напиваются вдрызг слезами фей с тем самым белым конем и плавают в лазурном море. Всем бы нам так отдыхать!