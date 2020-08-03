5 принципов жизни успешной женщины 

Счастья можно достичь, если привести в баланс все зоны жизни

Жизнь, любовь, друзья, семья и карьера — как все это можно совмещать? Можно подумать, что это практически невозможно, однако умные женщины способны на все. Успешные женщины, которые контролируют каждую сферу жизни, могут показаться супергероями. На самом деле, управлять своей жизнью может каждая, если будет использовать следующие принципы:

Мыслите позитивно

Начинайте утро с мыслью, что сегодня будет самый лучший день, и никто не сможет испортить вам настроение. Люди притягивают к себе то, о чем думают. Если вы настроены к миру негативно, вы притягиваете к себе неприятные ситуации. Побеждает всегда тот, кто верит до конца, что все получится. Так и с настроем в течение дня. Проговаривайте про себя фразы, которые помогают вам прийти в эмоциональное равновесие и начинайте свой день с улыбкой.

Поддерживайте связь с коллегами и партнерами

Важно иметь рядом с собой людей, на которых можно положиться. В одиночку вы не сможете достичь успеха. Высоко поднимается тот, кому помогает команда. Окружение напрямую влияет на результат. Работайте с теми, кто хотят расти и развиваться. Люди, которых интересует только фиксированная зарплата, не для вашей команды.

Не живите иллюзиями

Да, мыслить позитивно и даже визуализировать, то есть представлять ваши мечты в реальности, — это хорошо, но, когда вы работаете над новым проектом, не ставьте на него завышенных ожиданий. Примите как факт то, что магазин, который вы открываете, может быть убыточным. Не отчаивайтесь, если у вас что-либо не получилось. Пробуйте снова и снова до тех пор, пока не найдёте тот самый ключ к успеху.

Оставайтесь на связи с друзьями

Трудно поддерживать отношения с людьми, которые идут другой дорогой. Каждый выбирает собственный путь развития. «Вы — это среднее арифметическое тех пяти людей, с которыми вы проводите большую часть своего времени», — сказал Джим Рон, американский предприниматель и предприниматель. Однако в один прекрасный момент вам понадобится помощь в сфере, с которой у вас нет ничего общего. Именно в этот момент один ваш контакт сможет решить важный вопрос. Именно поэтому не стоит забывать о своих знакомых. Пишите им время от времени или хотя бы оставляйте комментарии под их фотографиями в социальных сетях.

Выходите из зоны комфорта

Готовность идти на риск — это одно из важнейших качеств, которое есть у каждой успешной женщины. Ваши действия привели вас к тому результату, который есть сейчас. Если вы ходите получить новый результат, то меняйте действия. Для того, чтобы выйти на совершенно новый уровень, действовать нужно чётко, быстро и решительно.