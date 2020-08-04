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Типы женщин, которые рискуют навсегда остаться одинокими 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Какие женщины не выходят замуж
Фото: depositphotos.com
Девушки с детства мечтают встретить «принца на белом коне», который, встав на одно колено, предложит им свои руку и сердце в знак чистой и светлой любви. Но, к сожалению, осуществить это удается далеко не всем представительницам слабого пола. «Рамблер» расскажет, какие типы девушек рискуют навсегда остаться одинокими.

Карьеристки

Чаще всего женщины предпочитают карьеру личной жизни по двум причинам: сильная мать, которая с детства внушала дочери, чтобы та была независимой от мужчин, и сама строила свое будущее, и осуществление детской мечты. Второе происходит из-за того, что, будучи ребенком, малышка росла в бедной семье, где просто-напросто не было денег на осуществление ее «хотелок».

Королевны

К этому типу женщин относятся те, кто страдают от нестабильной самооценки — либо слишком завышенной, либо чрезмерно заниженной. И то, и другое толкает представительниц слабого пола на поиск «идеального мужчины». Проблема в том, что зачастую девушки посвящают погоне за навязанным образом, который сидит у них в голове, всю свою жизнь. И каждый новый молодой человек кажется им недостаточно хорошим, ведь с королевой рядом может быть только самый лучший.

Эгоцентристки

Это женщины — эгоистки, которые могут только принимать, ничего не давая взамен. Причем это касается не только материальных благ, но и моральной отдачи. С такими девушками мужчины часто чувствуют себя использованными и недолюбленными, поэтому каждый раз сбегают на поиски более чувственной и искренней натуры.

Вечные любовницы

Девушки, выбравшие в качестве партнера женатого мужчину, рискуют остаться одинокими. Ведь эти женщины искренне верят возлюбленному, который обещает развестись с супругой. Вот только в реальной жизни представители сильного пола редко уходят из семей. Когда любовница наконец понимает, что «хэппи энда» не будет, может пройти довольно много времени.
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