Как пережить уход мужа

О том, как в реальной жизни женщине пережить уход мужа, рассказали в интервью корреспонденту «МИР 24» психологи, психотерапевты и коучи.

«Боль, отчаяние, страдания, разочарование, злость, непонимание смысла дальней жизни — это первые эмоции, переживаемые женщиной после ухода мужа. По каким бы причинам ни случился развод, как бы ни были готовы к нему люди, эмоции, испытываемые человеком, порой сродни тем, которые бывают при смерти близкого человека»,

— говорит семейный психолог-консультант Наталья Трухина.

Конечно, есть разница в том, на каком году случился развод, какими обязательствами обременены супруги. Если прошло два-три года, нет детей, совместно нажитого имущества, то в такой ситуации пережить случившееся гораздо проще. Тут бурлят только личные эмоции и чувства. Когда же за время брака у супругов рождаются дети, они нажили какое-то имущество, или у них есть другие совместные обязательства, то тут, кроме эмоций, возникают проблемы, которые ложатся — на одного или обоих — тяжелым грузом.

«В любом случае уход мужа — это сложный психологический момент, сопровождаемый и депрессией, и раздражительностью, нежеланием принять ситуацию, обидами, ненавистью, — говорит Наталья Трухина. — Понять такую женщину можно и даже нужно. В это время важна поддержка и помощь».

От отрицания к принятию

По словам психолога, психоаналитика Дмитрия Нещадима, для начала нужно определиться: ваши отношения завершились или вы решили ждать возвращения мужа обратно?

«Во втором случае это означает, что вы выбираете быть в подвешенном состоянии, вы отдаете ключ от вашего сердца в его нагрудный карман. Другими словами, вы в его власти, и сделать тут практически ничего нельзя, — говорит психолог. — Если же вы решились завершить отношения, то это будет непростой и болезненный путь. Но, двигаясь по нему, у вас есть шанс обрести новые смыслы в жизни».

Что нужно сделать, чтобы это движение начать? По словам психоаналитика, прежде всего, нужно определить цель и нарисовать карту этого движения. Можете это нарисовать буквально руками и красками, во всяком случае, визуализировать для себя все этапы.

Цель — это отпустить мужа и открыть себя для новой жизни. Дорожная карта будет выглядеть примерно так: отрицание, злость, торг, депрессия и принятие.

Отрицание. По словам Дмитрия Нещадима, совершенно нормально в первые моменты ухода мужа отрицать это. Вам будет казаться, что он вернется и в каждом встречном вы будете его видеть (образ призрака).

Злость. Далее естественно, что вы начнете злиться на ушедшего, как часто злятся на умершего, бросившего семью без кормильца (образ плакальщиц на похоронах).

Торг. Через какое-то время может возникнуть торг с Богом (или с Мирозданием, с судьбой), где будут посещать мысли о магическом обмене за возвращение супруга (образ молящейся на коленях женщины).

Депрессия. Самым большим участком пути будет депрессия, где мир погрузится в печаль, и вы не будете видеть смысла к дальнейшему пути (образ свернувшейся в улитку женщины на кровати). На этом участке особенно нужна поддержка и помощь со стороны.

Принятие. И в конце пути вы сможете вновь увидеть новый рассвет в жизни (образ девушки, сидящей на пляже и встречающей рассвет).

Мир24

Такое движение к освобождению и принятию, по словам психолога, может занять от года до полутора лет, если вы не застрянете где-то на пути. Естественно, что в какие-то моменты вы можете вернуться на уже пройденные участки пути, но после этого вновь начнете двигаться вперед. Важен сам процесс движения.

«Проще всего на этот период найти понимающего и чуткого психолога, который поможет через эти все участки пройти вместе, — говорит Дмитрий Нещадим. — А также не забрасывайте свое здоровье. Утрата — это стресс, который может отравлять тело метаболитами стресса (токсинами). Их нужно будет выводить через пот, слезы и прочее. Подойдет любой спорт и активный образ жизни, который вы предпочитаете.»

«Он меня бросил», или «мы расстались»?

Согласитесь, что то, как вы переживаете свое расставание, зависит от вашего восприятия.

«Если вы говорите «он меня бросил, он от меня ушел к другой», то это восприятие однозначно жертвы и брошенной игрушки, и как следствие, вы испытываете беспомощность и обиду, — говорит психолог, коуч Лилия Левицкая. — Если вы говорите себе «у нас не сложилось, мы расстались», то это уже совсем другая постановка вопроса».

По словам психолога, уход одного человека из пары — это всегда следствие болезни системы, а значит, что-то важное либо было упущено с самого начала, либо не сложилось в процессе, и это уже повод для серьезной рефлексии. Она нужна для того, чтобы разграничить ответственность, понять себя и его. И пережить боль, и как следствие, сначала отпустить, а потом, по прошествии какого-то времени построить новые отношения без груза старых обид».

В процессе переживания важно будет увидеть, как вы друг друга выбрали, были ли вы в отношениях настоящими, и было ли в этих отношениях действительно хорошо вам двоим. Ведь штамп в паспорте — это только самое начало проекта, и этот проект может как получиться, так и потерпеть крах, это нормально. Чтобы все получилось, важен вклад и желание обоих.

«Если сложно справиться самостоятельно, то лучше обратиться к специалисту, для того, чтобы проговорить свою боль и понять опыт, освободиться от ненужного и позволить себе дальше быть счастливой»,

— считает коуч.

Лайфхаки для того, чтобы двигаться дальше

Как предупреждает психолог Наталья Трухина, разделить свое горе с друзьями и близкими — это не всегда хорошая идея. Это связано с тем, что близкие люди, посвященные в жизнь этой семьи, могут давать очень субъективную оценку ситуации, вставая на чью-то сторону, видя слишком однобоко ситуацию, порой трактуя ее через призму своего личного отношения к человеку. Такая «помощь» может привести к тому, что женщина возненавидит своего бывшего мужа, откажет ему в свиданиях с детьми, будет мстить. Тем самым превратив свою жизнь в вечный конфликт. Такой сценарий однозначно приведет к депрессии, к конфликтам с ребенком, неудовлетворенности собственной жизнью и, в конечном итоге, к невозможности построить свою новую жизнь.

Что же делать женщине, которую оставил муж, но которая хочет продолжать нормально жить, спокойно воспитывать ребенка, а в будущем построить, быть может, новые отношения? Вот советы от коуча Натальи Трухиной:

Пережить негативные эмоции

Как сказал Харуки Мураками «Боль неизбежна, страдание — это вопрос личного выбора». Позвольте себе побыть в этом состоянии несколько дней. Да, с вами случилось несчастье, да, вы остались одна — пожалейте себя, поплачьте. Вам даже позволительно поорать, что-то порвать или разбить — выместить свою боль, обиду. Сейчас самое главное — высвободить свои негативные эмоции. Проявить их, не позволяя им застрять и терзать вас потом долгое время.

Однако, если у вас есть ребенок, то сделайте все, чтобы он не присутствовал при этом. Не перегружайте его психику этими эмоциями. Не обсуждайте с ним этот момент, пока вы сами не разобрались в себе.

Найти поддержку

Выскажите всю свою боль тем людям, которым доверяете. Но попросите в этот момент не обсуждать случившееся, не давать оценку, не обвинять кого-то. Вам нужно выплеснуть эмоции, а не выслушать чужое мнение. А вот слова поддержки не лишние: они помогут вам пережить боль. После вы почувствуете облегчение, сможете рассуждать более здраво. Ведь жизнь продолжается и нужно как можно быстрее начать возвращаться к ней.

Отвлечься любыми способами

На первом этапе очень важно не застревать в негативных эмоциях. Ходите по театрам, встречайтесь с подругами, проводите время с ребенком в интересных местах, поменяйте прическу, сходите в магазин и обновите гардероб. Позвольте себе то, что давно хотели, но не позволяли раньше.

Чем меньше вы будете грустить, переживать, обвинять, мучить себя и окружающих своими негативными мыслями, тем быстрее вы обретете спокойствие и начнете новую жизнь!

Сделать генеральную уборку

Это важный ритуал! Устраивая влажную уборку, вы как бы смоете весь негатив, всю его разрушающую энергию. Вы почувствуете облегчение и освобождение.

Не разрушать образ отца для ребенка

Что бы ни происходило между родителями, ребенок не должен страдать из-за этого. Не манипулируйте им, не настраивайте против отца. Позволяйте ему видеться с ним, проводить вместе время. Помните, что все ваши негативные слова и поступки скажутся на его будущем.

Простить мужа, какой бы ни была причина ухода

Пока вы на него злитесь, пока держите обиду, вы не живете своей жизнью, вы не сможете разобраться в ситуации, не сможете сделать правильные выводы. Освободите себя от этих негативных эмоций, тогда вы сможете объективно взглянуть на произошедшее и двигаться дальше.

Заняться самопознанием и саморазвитием

Посмотрите на эту ситуацию, как на неслучайную в вашей жизни. Как на момент, который дал вам возможность научиться, оглянуться, разобраться и найти выход, чтобы не совершать снова ошибок, которые привели к такому исходу ваш брак.

Мир24

Ведь частой ошибкой замужних женщин бывает «растворение» в детях или в муже. Иногда женщина просто превращается в маму, переставая развивать себя, ухаживать за собой и быть интересной как женщина. Оглянитесь, подумайте о том, что представляет собой ваша жизнь, где вы потерялись, когда перестали быть «настоящей женщиной»?

Определить свою цель на будущее

Ответьте на вопросы: что для вас важно? Как вы видите свою жизнь после развода? Какую бы жизнь вы хотели для себя, для своего ребенка? Представьте себе свое желанное будущее. Каждый день совершайте пусть маленькие, но непрерывные шаги в сторону этого прекрасного будущего.

Научиться быть «мудрой женщиной»

Судьба дала вам шанс начать новую жизнь, в которой вы сможете понять себя, свою силу, свои лучшие качества. Природа наделила женщину огромным потенциалом, который она часто не умеет использовать. Энергия женщины настолько сильна, что она может как осчастливить свою семью, так и разрушить ее. Найдите для себя нужную литературу, запишитесь на тренинги, поработайте с психологом, чтобы научиться быть «мудрой женщиной».

И помните: у вас все получится!