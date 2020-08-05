6 вопросов, которые определят суть ваших отношений 

После такого анализа вам точно будет, что обсудить с партнером.

Идею, что партнер использует вас, может быть трудно принять, особенно когда кажется, что он заботится о вас. Важно понять истинные намерения возлюбленного, прежде чем вы инвестируете или принесете существенную жертву в отношениях, которые того не достойны. Добрый и искренний по природе человек сразу начинает доверять возлюбленному и видит в нем только хорошее. Заботливый характер партнера может посадить вас на крючок его манипуляций. Эти вопросы помогут разобраться, действительно ли между вами любовь или вы идете на поводу у чужих желаний:

1. Как часто вы спрашиваете одобрение партнера?

Можете ли вы купить новое платье, потому как оно понравилось вам, или прежде посоветуетесь с парнем? Бывали ли случаи, что он говорил вам изменить манеры поведения, а вы соглашались на это? Манипуляции мнением человека заставляют его со временем попадать под влияние избранника и плясать под его дудку. В нормальных отношениях такого не будет: человек должен принять вас, либо разойтись из-за непримиримых разногласий. Если вы скрываете что-то от мужчины, боясь, что это ему не понравится, как в анекдоте про разбитую машину, пора что-то менять.

2. Как часто вы принижаете собственные успехи?

Ваш мужчина может потерять работу, провалиться на вступительных экзаменах в магистратуру или просто случайно сломать ногу. Значит ли это, что вы должны разделить его боль? Поддержать в сложной ситуации стоит, но погружаться в негативные эмоции нельзя. Любящий человек никогда не захочет, чтобы вы страдали вместе с ним, а скажет: «Ничего, я справлюсь, и все вновь будет хорошо». Так что, если вам приходится скрывать высокую зарплату, лишь бы не уязвить эго мужчины, либо отказываться от хорошего предложения с перспективой карьерного роста, ситуация в вашей паре не из лучших.

3. Приходилось ли вам отказываться от своих желаний?

Возьмем гипотетическую пару Миши и Ани. Миша любит рыбалку и каждые выходные ездит на реку с друзьями. Лиза ничего не смыслит в рыбалке, да и природу терпеть не может — ей по вкусу танцы и вышивание. Узнав об этом, Миша стыдит любимую за «бабушкины» хобби, на что та обижается, а затем отказывается от них. Так быть не должно — это точно. Помимо работы над личными границами, этой паре нужно научиться уважать интересы друг друга. Это нормально, когда партнеры проводят часть времени по раздельности и не заставляют себя погружаться в хобби, которое им не интересно.

4. Противоречат ли действия партнера его словам?

Даша заявляет о своей любви к животным: она рассказывает, как пару лет назад спасла котенка. Спустя пару дней, ее парень оказывается в подобной ситуации — звонит ей, чтобы сообщить, что уже едет в клинику лечить лапку бедного зверя. И вдруг Даша заявляет: «Выброси эту кошку, нам нужны деньги на более важные вещи». Получается обман, а несоответствие слов делам всегда говорит о неискренности человека.

5. Вы слишком стараетесь?

Партнер, который ультра-сфокусирован на внешности и гиперкритичен, может неосознанно защищаться нападками на вас от собственной неуверенности. Любящий человек понимает, что вы не обязаны всегда быть одеты с иголочки — например, дома вам хочется залезть в пижаму и отдохнуть от косметики. Если же вам приходится все время быть при полном параде, лишь бы не услышать критику со стороны мужа, значит вы уже попали под его психологическое давление.

6. Хотел ли твой партнер сначала узнать о тебе все, но теперь кажется безразличным

Искреннему человеку легко выложить всю информацию о себе тому, кто его заинтересовал. Но если в ходе разговора с избранником вы замечаете, что его волнуют скорее события, а не ваши эмоции, это опасный сигнал. Например, вы говорите о том, что вас незаслуженно лишили премии, и вместо «Как тебе помочь?» слышите «И сколько ты получишь денег за этот месяц?» Такое поведение избранника говорит о том, что он потерял к вам интерес как к личности и смотрит только на выгоду от отношений.

Порой ошибки совершает каждый. Не думайте, что проследив единожды какой-то из пунктов выше, вам пора бежать от мужчины. Обман — это систематическая модель поведения, которую нужно отслеживать в течение времени, и уже после принимать решение.