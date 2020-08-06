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5 психических расстройств, которыми чаще всего страдают жители мегаполисов 

BigPicture.ru 8 часов назад
5 психических расстройств, которыми страдают горожане
Фото: Кадр из фильма "Джокер"
Большой город предоставляет человеку комфорт и большой простор для самореализации. Но есть у медали и обратная сторона — особый ритм жизни, постоянный стресс и отсутствие возможности расслабиться создают благоприятную почву для множества психических заболеваний. Каким расстройствам наиболее подвержены жители больших городов и как их своевременно распознать?

Тревожное расстройство

У жителей больших городов, особенно женщин, вероятность столкнуться с этим расстройством особенно высока. Его опасность в том, что рано или поздно все заканчивается выгоранием и депрессией. Именно поэтому специалисты рекомендуют не запускать тревожное расстройство и при первых его признаках обращаться к специалисту. Насторожить должны следующие симптомы:
  1. Непроходящее чувство беспокойства и тревоги, накладывающее отпечаток на повседневную жизнь;
  2. Сложности с концентрацией внимания;
  3. Плохой сон;
  4. Необъяснимые признаки страха;
  5. Раздражительность;
  6. Постоянные мысли о смерти или проблемах, становящиеся навязчивыми.

Синдром хронической усталости

Этот синдром, свойственный жителям больших городов, связан с постоянной ответственностью за жизнь и благополучие людей, которые зависимы от вас и ваших действий. Развитие болезни вызывает повышенная эмоциональная нагрузка, а первые симптомы не вызывают серьезного беспокойства и часто списываются на банальную усталость. Спровоцировать обострение синдрома могут инфекционные заболевания, в том числе обычный грипп. Распознать проблему можно по таким признакам:
  1. Светобоязнь;
  2. Слабость;
  3. Тошнота после физических и эмоциональных нагрузок;
  4. Плохая концентрация внимания;
  5. Увеличенные лимфатические узлы;
  6. Проблемы с памятью;
  7. Боли в суставах и мышцах;
  8. Беспокойный, неглубокий сон.
  9. Депрессия
Развитию депрессии способствуют эмоциональные и физические перегрузки, нехватка сна и постоянные стрессы. Всего этого достаточно в жизни современного человека, поэтому в зоне риска находятся почти все горожане. Это психическое состояние очень коварно, ведь человек может страдать им и даже не подозревать об этом. Депрессию ошибочно принимают за лень, усталость, прихоть, от которой можно в любой момент избавиться, но это опасное, иногда смертельное заболевание. Его симптомы такие:
  1. Повышенная раздражительность;
  2. Нетипичное раннее пробуждение;
  3. Потеря интереса к хобби и привычным занятиям;
  4. Проблемы с принятием решений;
  5. Боли в спине и пояснице;
  6. Плохой аппетит;
  7. Зависимость от социальных сетей.
Агорафобия
Болезненное психическое состояние, при котором человек испытывает серьезный дискомфорт на больших открытых пространствах и в просторных помещениях. Развиться агорафобия может в результате постоянного стресса и больших физических и психологических нагрузок. Недостаток общения также может вызвать это психическое заболевание. Симптомы агорафобии немногочисленны и очевидны:
  1. Повышенная тревожность на больших открытых пространствах;
  2. Боязнь больших скоплений людей, особенно незнакомых;
  3. Общая подавленность и плохое настроение.
Зависимости
Многие жители больших городов борются с психическими проблемами, заедая их или прибегая к помощи алкоголя. Это не только не помогает, но и приводит к появлению зависимостей, которые сами по себе считаются болезненными состояниями и могут разрушить жизнь человека.
Алкогольная, пищевая, никотиновая зависимость, а также патологическая страсть к азартным или компьютерным играм и сериалам распознаются очень просто. Если человек не может по доброй воле обойтись без контакта с предметом зависимости несколько дней или недель, испытывает раздражительность и изменения настроения, то это повод обратиться за помощью к специалисту.
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