5 психических расстройств, которыми страдают горожане

Большой город предоставляет человеку комфорт и большой простор для самореализации. Но есть у медали и обратная сторона — особый ритм жизни, постоянный стресс и отсутствие возможности расслабиться создают благоприятную почву для множества психических заболеваний. Каким расстройствам наиболее подвержены жители больших городов и как их своевременно распознать?

Тревожное расстройство

Непроходящее чувство беспокойства и тревоги, накладывающее отпечаток на повседневную жизнь; Сложности с концентрацией внимания; Плохой сон; Необъяснимые признаки страха; Раздражительность; Постоянные мысли о смерти или проблемах, становящиеся навязчивыми. У жителей больших городов, особенно женщин, вероятность столкнуться с этим расстройством особенно высока. Его опасность в том, что рано или поздно все заканчивается выгоранием и депрессией. Именно поэтому специалисты рекомендуют не запускать тревожное расстройство и при первых его признаках обращаться к специалисту. Насторожить должны следующие симптомы:

Синдром хронической усталости

Этот синдром, свойственный жителям больших городов, связан с постоянной ответственностью за жизнь и благополучие людей, которые зависимы от вас и ваших действий. Развитие болезни вызывает повышенная эмоциональная нагрузка, а первые симптомы не вызывают серьезного беспокойства и часто списываются на банальную усталость. Спровоцировать обострение синдрома могут инфекционные заболевания, в том числе обычный грипп. Распознать проблему можно по таким признакам:

Светобоязнь; Слабость; Тошнота после физических и эмоциональных нагрузок; Плохая концентрация внимания; Увеличенные лимфатические узлы; Проблемы с памятью; Боли в суставах и мышцах; Беспокойный, неглубокий сон. Депрессия

Развитию депрессии способствуют эмоциональные и физические перегрузки, нехватка сна и постоянные стрессы. Всего этого достаточно в жизни современного человека, поэтому в зоне риска находятся почти все горожане. Это психическое состояние очень коварно, ведь человек может страдать им и даже не подозревать об этом. Депрессию ошибочно принимают за лень, усталость, прихоть, от которой можно в любой момент избавиться, но это опасное, иногда смертельное заболевание. Его симптомы такие:

Повышенная раздражительность; Нетипичное раннее пробуждение; Потеря интереса к хобби и привычным занятиям; Проблемы с принятием решений; Боли в спине и пояснице; Плохой аппетит; Зависимость от социальных сетей.

Агорафобия

Болезненное психическое состояние, при котором человек испытывает серьезный дискомфорт на больших открытых пространствах и в просторных помещениях. Развиться агорафобия может в результате постоянного стресса и больших физических и психологических нагрузок. Недостаток общения также может вызвать это психическое заболевание. Симптомы агорафобии немногочисленны и очевидны:

Повышенная тревожность на больших открытых пространствах; Боязнь больших скоплений людей, особенно незнакомых; Общая подавленность и плохое настроение.

Зависимости

Многие жители больших городов борются с психическими проблемами, заедая их или прибегая к помощи алкоголя. Это не только не помогает, но и приводит к появлению зависимостей, которые сами по себе считаются болезненными состояниями и могут разрушить жизнь человека.

Алкогольная, пищевая, никотиновая зависимость, а также патологическая страсть к азартным или компьютерным играм и сериалам распознаются очень просто. Если человек не может по доброй воле обойтись без контакта с предметом зависимости несколько дней или недель, испытывает раздражительность и изменения настроения, то это повод обратиться за помощью к специалисту.