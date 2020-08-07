Неочевидные признаки высокого интеллекта 

Ученые со всего мира не оставляют попытки разгадать скрытые возможности человеческого мозга, проводя все новые опыты и исследования. В ходе очередных экспериментов им удалось, например, выявить весьма неожиданные признаки высокого интеллекта, благодаря которым можно кардинально изменить свою жизнь. По каким таким критериям можно вычислить обладателей высокого IQ и каким образом это может помочь вам в дальнейшем — в материале Pаssion.ru.

Вы — старший ребенок в семье

Ученые из Национального института гигиены труда в Осло пришли к выводу, что старшие дети обладают более высоким интеллектом, а все из-за того, что в силу своего возраста им приходится быть более собранными и нести ответственность за младшими братьями и сестрами. Они намного раньше взрослеют и приучаются к самостоятельности в то время, как младших опекают и балуют достаточно долгое время.

Легкая неряшливость

Мы не имеем ввиду запущенные случаи, когда люди пытаются оправдать собственную лень особенностью творческих личностей, речь идет скорее об опрятности. Американские ученые выяснили, что легкий беспорядок, царящий вокруг вас, стимулирует мозг и помогает ему найти нестандартные решения в той или иной ситуации. Поэтому не смущайтесь, если ваш рабочий стол (да и облик) нельзя назвать идеальным — возможно, именно это помогает вам достигать определенных высот и идти к своей цели, не отвлекаясь на пустяки.

Употребление в речи крепких слов

Группа американских психологов выяснила, что знание матерных выражений и умение грамотно их употреблять (именно грамотно и к месту) может свидетельствовать о высоком IQ, большом словарном запасе и широком кругозоре, что, в свою очередь, помогает осуществить задуманное и получить желаемое. Это вовсе не значит, что вы должны ругаться как сапожник и шокировать окружающих своими познаниями великого и могучего языка, а точнее — ругательных выражений. Но можете быть уверены, что с интеллектом у вас точно все в порядке.

Тревожные расстройства

Психологи из Лейкхедского университета (Канада) уверены, что люди, склонные проигрывать в голове негативные сценарии вне зависимости от того, в насколько сложной ситуации они оказались, обладают более высоким интеллектом в отличие от тех, кто не придавал значение тем или иным событиям и не тревожился о будущем. Да, последние с легкостью переносили невзгоды, но вот высоким уровнем IQ похвастаться не могли. Разумеется, мы не призываем переживать по поводу и без, однако если вы постоянно думаете сначала о плохом и лишь потом допускаете небольшой процент позитивного развития сценария, nо вы не пессимист или «нытик», а образованный человек с широким кругозором и ясным умом.

Преимущественно ночной образ жизни

Из-за невозможности в большинстве случаев продолжать свою работу в темное время суток, люди вынуждены были строить свой график (и подстраивать свои ритмы) под длину светового дня. Поэтому логично, что в светлое время они занимались активностями, а ночью — отдыхали. Совы (те, кто бодрствует в основном по ночам) пренебрегают этими условностями и строят свой график исходя из собственных убеждений и предпочтений, а не из-за эволюционного развития человечества. Они знают, в какие часы их активность возрастает и поэтому могут более эффективно распределить свои силы и ресурсы.

Отличное чувство юмора

Кто бы мог подумать, что между чувством юмора и интеллектом существует тесная связь, однако это действительно так. Английские ученые провели исследование и выяснили, что юмор состоит из словесных парадоксов и является весьма сексуально привлекательным. Другими словами, человек, который умеет рассмешить других и посмеяться над собственными промахами, мыслит весьма нестандартно, относится с жизненным неурядицам философски, умеет вовремя переключить внимание на более важные вещи и подмечает те детали, которые большинство людей даже не замечает. Да и в глазах противоположного пола они выглядят более сексуально, чем те, кто вообще лишен чувства юмора.

Сомнения в собственных силах

Интеллектуалы практически всегда сомневаются в себе и предпочитают несколько раз перепроверить, прежде чем принять какое-либо решение. Даже Сократ в свое время утверждал, что он ничего не знает, что уж остается нам, простым людям. Поэтому, если и вы постоянно взвешиваете все «за» и «против» и считаете, что недостаточно компетентны в тех или иных вопросах, то, скорее всего, вы обладаете высоким уровнем IQ и цепким умом.

Любите кошек больше, чем собак

Международная группа ученых пришла к весьма любопытным результатам в ходе недавнего исследования. Оказалось, что любители мурлык обладают более тонким вкусом, у них развита интуиция и они мыслят более широко. А вот те, кто отдает предпочтение собакам, обычно более сговорчивы, легки на подъем и энергичны. С ними гораздо проще о чем-то договориться, но и обвести их вокруг пальца (при желании) тоже не составит особого труда.

Цените одиночество

Несмотря на то, что человек — существо социальное и многие процессы проще решать сообща, что называется, коллективным разумом, люди с высоким интеллектом предпочитают полагаться исключительно на себя и самостоятельно нести ответственность за свои слова и действия. Они стараются держаться подальше от толпы и не вступают ни в какие коалиции.

Отсутствие физической активности

Чтобы там не говорили ценители спорта, уверяя, что регулярные тренировки помогают развивать не только тело, но и ум, многочисленные исследования доказывают обратное — обладатели высокого интеллекта предпочитают не изнурять себя физическими нагрузками, а тратят больше сил и времени на размышления о том, что сейчас происходит в мире и каким образом они сами могут повлиять на ту или иную ситуацию. А вот люди, чей IQ не столь выдающийся, напротив, очень быстро утомляются от необходимости анализировать те или иные процессы, теряют нить разговора и предпочитают «дать нагрузку на мышцы», а не «тратить время на пустую болтовню».