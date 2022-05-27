Психолог: «Мы сами обрекаем себя на нищету»

Психолог Мария Макарова раскрыла детали бедного мышления и рассказала как от него избавиться.

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Психология бедности человека – образ мышления, при котором индивид обрекает себя на нищету, самостоятельно выставляя себе внутренние рамки, за которые не в силах выйти. По сути, это психологический вопрос об отношении к себе и своим внутренним установкам.

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Интересно этот момент раскрывается в книге Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». Книга о двух подходах к воспитанию, отношению к деньгам – общепринятом и малоизвестном. О способности выходить из системы и рисковать. Автор создавал свое творения для того, чтобы люди стали финансово грамотными. Но возможно ли научиться мыслить шире, подниматься над бытовыми вопросами?

«Бедное мышление — это про собственные ограничения и возможности. Это ведь не только про финансовую успешность, а вообще — про отношение к себе и к жизни. Нам очень мешает наше стереотипное мышление — убеждения, которые создают нам трудности в общении с другими людьми. Например, про то, что богатый человек обязательно наворовал, потому что невозможно заработать "такие деньги" честным путём. Или ярко выраженный сексизм, в который включаются даже женщины: задумайтесь, что вы думаете о красивой женщине, которая едет за рулём дорогой машины? Уж точно не то, что она трудилась и добилась успеха сама… И это ещё мягкие формы», — рассказывает психолог.

Вопрос финансовой грамотности – действительно актуален в современное время. К сожалению, среди людей распространено убеждение, что существует некое «определенное» количество денег, которое распределяется якобы несправедливо.

«На сегодняшний день наша финансовая система в мире не предусматривает такую ситуацию в принципе. По факту деньги берутся из воздуха и их можно получить. Мы просто не знаем и не понимаем, как. Это вызывает тревогу и злость одновременно, а следом и чувство безысходности», — подчеркивает психолог.

При ощущении финансового неравенства в первую очередь необходимо обратиться к себе и своим внутренним потребностям. Многие вещи действительно не нужны человеку.

«Нам бы надо в первую очередь очень честно спросить себя — где мой идеальный уровень восприятия цена-качество, что я хочу на самом деле. Иногда мы мечтаем и хотим того, что нам и не нужно. В своём окружении я едва ли найду людей, которые действительно могут отличить кожу ягненка от кожи теленка в салоне дорогого автомобиля. Тогда зачем? Чтобы поразить наше микроокружение, которое, допустим, тоже не увидит разницу?», — считает специалист.

Самое интересное, что не каждый человек с психологией бедности готов к внезапному появлению большого количества денег. Взять, например, ситуации, когда человек со средним достатком неожиданно выигрывает в лотерею. На его плечи обрушивается груз, с которым он не в силах справиться. Вместо того, чтобы сохранить и приумножить деньги, человек откровенно их проматывает на развлечения, возвращаясь к исходной точке.

Британец Майкл Кэролл в возрасте 19 лет выиграл в лотерею 10 млн фунтов стерлингов. Молодой человек приобрел себе Mersedes и стал увлекаться наркотическими средствами — в целом, пустился «во все тяжкие». Через десять лет от его неожиданного богатства не осталось и следа. У мужчины нет дома, а на еду он вынужден зарабатывать тяжелым физическим трудом. И это не единственная история о бездумном отношении к внезапным миллионам.

«Я знаю трагические истории, когда люди весьма скромного образа жизни и образа мышления вытаскивали "счастливый билет" и сходили с ума от невероятных по их меркам денег… Это про наш масштаб мышления — к нему надо идти поступательно. Тогда вы будете готовы на каждом шагу и будете выглядеть естественно», — советует психолог.

Деньги – важная часть жизни, но не самая главная. Концентрируясь исключительно на работе и улучшении своего финансового положения, человек забывает о межличностных отношениях и душевном благополучии. Все слышали истории, когда после разорения бизнесмены сводили счеты с жизнью. И далеко не факт, что они делали это из-за потери денег, возможно рядом с ними не оказалось человека, который поддержал и помог бы встать на ноги с нуля.

«Если вы считаете, что у вас мысли бедняка или запрет на богатство — я слышала такое на раз, вы прокляты или ещё что-то в этом духе, то здесь вам наврятли помогут деньги. Самое важное сегодня — это познание и развитие. Богатые люди тоже ищут новые смыслы, а деньги перестают иметь решающее значение», — подчеркнула Макарова.

Поэтому очень важно уделять должное внимание саморазвитию. Не зря римский философ Луций Анней Сеннека говорил: «Век живи — век учись тому, как следует жить». Эта фраза актуальна и в наше время.

«Из рекомендаций: развивайтесь, познавайте, меняйте круг общения, получайте новый опыт, уходите от негатива и стереотипного мышления, гоните мысли о легком успехе — его не бывает!», — резюмировала специалист.