Таланты, на которых знаки зодиака могут заработать 

Петь, плясать, стихи писать может каждый дурак, а вы попробуйте заработать на своем индивидуальном таланте, который не котируется. В параллельной Вселенной, например, некоторым знакам зодиака платят за умение устраивать скандалы или искусно выносить мозг.

Овен

Талант Овна — находить проблемы там, где ими и не пахло. Просто по щелчку пальцев охать, говорить, какие все злые и падать в обморок. Самой не понимать, где проблема зарылась, но чувствовать ее всем нутром. К слову, решать и выяснять она ничего не собирается, она все помнит и копит в ее чертогах разума.

Телец

За такое упрямство точно нужно платить! Она будет давить своей правдой так долго, пока твоя еще будет дышать, а уж если что-то в этой жизни ей взбрело в голову — бегите подальше, иначе волна ее решительности откинет куда-нибудь в Антарктиду.

Близнецы

Красотки уже могли купить себе отдельную планету, межгалактическую яхту и вскормить всю Африку, если бы им платили за байки, которые они рассказывают каждому встречному. Хотите историю? Нет? Тогда слушайте…

Рак

Получила бы уже несколько триллионов, если бы каждый обидчик давал ей по копейке. Все правильно: обидеться она может на взгляд, вздох, звук и вообще на ваше присутствие рядом. Отойдите, голубчик, от вас негативом пахнет!

Львица

Получала бы КАМАЗы денег за ее эгоцентризм, но этого все равно мало — она стоит куда дороже, чтобы вы знали! Еще она могла бы навариться на слове «я» — считать, сколько раз произнесла, — бесполезно. Можно сразу товарную сумку с золотыми слитками передать.

Дева

Зачем ограничиваться деньгами? Тут можно Нобелевскую премию дать за «Теорию выноса мозга», Пулитцеровскую за несколько томов «Как заставить человека чувствовать себя никчёмным за секунду?» и «Оскара» за роль ни в чем неповинной, оговоренной барышни.

Весы

На самом деле дар Весов не такой уж уникальный, он есть у каждого, но так отчаянно его исполнять — уметь нужно. Весы самозабвенно, безнадежно страдают. «Он мне не пишет», «я поправилась на 10 грамм», «котик посмотрел на меня косо» и прочее. Искать и находить причины — тоже талант.

Скорпион

Никто не видит, но из Скорпиона на свет уже давно рвется режиссер. Режиссер самых лютых и искусно закрученных интриг. Вот ушел от вас муж, телевизор сломался, телефон потерялся, а в этом во всем может быть виновна именно ядовитая чертовка. Но страшно другое — ее это лапок дело или нет — вы никогда не узнаете.

Стрелец

Стрелец должен самостоятельно брать деньги за советы «забей», «само как-то уляжется», «всякое случается». Ну эти безэмоциональные советы, которые помогут только ему — вы отстанете, наконец. И отсюда еще один (и очень важный) талант — его пофигизм не знает границ.

Козерог

Помимо инфернального трудолюбия, у Козерога имеется еще один талант — игнорирование. Она может не отвечать вам, даже если вы ей кричите, матом, находясь около уха. Она будет и дальше делать вид, что вас просто не существует. Всем бы такие нервы!

Водолей

Писать снотворную музыку и до самоубийства скучные истории — это цветочки. Настоящий дар — вешать лапшу на уши даже тем, кто ее знает, как облупленную. А навешать она, к слову, может столько, что потом снимать и удивляться до конца дней своих придется.

Рыбы

Мы бы могли слукавить, сказав, что талант Рыбок — их неземная красота, эмоциональный интеллект, когда-то почивший внутренний художник. Но давайте будем честны: спать целый день, смотреть в одну точку 15 часов за раз и притворятся бессильной могут только они. Браво, Рыбки, браво!