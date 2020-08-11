10 признаков эмоционального выгорания 

Наверняка вам тоже знакомо состояние, когда стресс и переживания достигли такого накала, что, кажется, еще немного и мало не покажется (причем, не только вам, но и тем, кто случайно окажется в этот момент рядом). Эксперты утверждают, что синдром выгорания весьма опасен и может привести к депрессии. Тревожные сигналы психоэмоционального истощения, которые ни в коем случае нельзя игнорировать — в материале Passion.ru!

«Мои нервы словно оголенный провод»

Если вы, что называется, разгоняетесь за секунды и любая, даже самая незначительная мелочь может вывести на себя, вы слишком бурно реагируете на какие-то моменты, которые, по сути, даже не стоят вашего внимания, то это определенно указывает на то, что вы столкнулись с эмоциональным выгоранием. Попробуйте сдерживать эмоции и считайте до десяти прежде, чем поливать ядом обидчика или сделать нечто такое, о чем будете жалеть еще очень долго.

«Что бы я ни делала — все бессмысленно»

Если все ваши действия старания (да и вообще, существование) кажутся вам бессмысленными, то постарайтесь взглянуть на ситуацию под другим углом и найдите что-то позитивное, что может вас мотивировать или успокоить. В противном случае можно столкнуться с затяжной депрессией и серьезными проблемами со здоровьем.

«Это не вредные привычки, а способ успокоиться»

Не стоит успокаивать себя тем, что пристрастия к пагубным привычкам является временным и помогает вам пережить неудачи. Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное и вы сможете в любой момент остановиться. Многим требуется немало сил и терпения, чтобы отказаться от того, что причиняет вред вашему организму.

«Все плохо, а будет еще хуже»

Если вы вдруг стали замечать, что вокруг вас стало слишком много негатива, да и вы сами смотрите в будущее с пессимизмом, считая, что завтра будет хуже, чем вчера, то значит вы столкнулись с симптомом выгорания. Постарайтесь не быть заранее уверены в своем провале, дайте себе шанс на исправление ошибок и не забывайте, что люди не совершенны, всем свойственно совершать промахи. Ведь главное — вовремя все исправлять и не зацикливаться на неудачах.

«Пусть будет, как будет»

Еще один признак, который вас должен насторожить — апатия и ощущение, что от вас ничего не зависит, так к чему тратить время и силы на что-либо. Если вы пустили свою жизнь на самотек и решили полностью положиться на судьбу, то не удивляйтесь, что неудачи посыплются словно из рога изобилия и все дни будут похожи один на другой. Взбодритесь, вспомните о том, что когда-то вас мотивировало, выговоритесь человеку, которому вы доверяете и попробуйте переключиться на что-то действительно важное для вас.

«Мне никто не нужен»

Если вы все чаще стали отказываться от встреч с друзьями, общение с людьми вообще стало вас тяготить, вы замкнулись в себе и стали чувствовать себя более или менее комфортно только в одиночестве, хотя раньше были заводилой и душой компании, то у вас явно прослеживается психоэмоциональное истощение, с которым нужно срочно что-то делать.

«Нет счастья в этом мире»

Если вам вдруг все вокруг стало абсолютно безразличным и вас перестали радовать те мелочи, которые вдохновляли еще вчера, то это указывает на то, что вы эмоционально выгорели и вам стоит пересмотреть некоторые моменты, чтобы наладить жизнь и поправить самочувствие. Но не ждите, что все получится с первого же раза, главное не опускать руки и не пасовать перед трудностями.

«Я совершенно об этом забыла!»

Если вы не помните какие-то незначительные мелочи — это одна история. Но если вы стали забывать важную информацию и элементарные вещи, которые раньше были доведены у вас до автоматизма, то это повод задуматься и предпринять соответствующие меры.

«Я устала так, как никогда в жизни»

Если вы стали замечать, что чувствуете смертельную усталость едва проснувшись, словно не отдыхали всю ночь, а разгружали вагоны с улем, то это может свидетельствовать о признаке эмоционального выгорания, который не стоит игнорировать. Постарайтесь собрать всю волю в кулак, признать наличие проблемы и решить ее доступными способами. Главное — не замыкаться в себе и не думать, что все настолько безнадежно, что не стоит даже пытаться что-то решать.

«Раз овечка, два овечка…»

Постоянные размышления о несправедливости мира и собственном несовершенстве, провоцирующие проблемы со сном, обессиленность, раздражительность и ухудшение самочувствия, являются явным признаком психоэмоционального истощения и требуют немедленной корректировки. Вместо того, чтобы мучиться от бессонницы и еще больше усугублять ситуацию, лучше обратитесь за помощью к специалисту или поговорите с тем, кому действительно доверяете.

Что делать, если вы обнаружили у себя признаки эмоционального выгорания?

Для начала вам нужно признать, что проблема действительно существует и не стоит строить из себя супергероя, который в одиночку может спасти мир. Пора понять, что синдром отличницы до добра не доведет, а лишь подорвет ваши силы и лишит вкуса жизни (действительно, когда тут наслаждаться простыми радостями, если вы постоянно пытаетесь достичь идеального результата, даже если вам приходится жертвовать своим здоровьем или временем). После того, как вы поймете, что вы не всесильны и не можете постоянно жить в режиме нон-стоп, чтобы соответствовать высоким ожиданиям, попробуйте выдохнуть и замедлиться.

Что еще можно сделать в этой ситуации?

Наладьте режим дня (постарайтесь ложиться спать, просыпаться, принимать пищу и отдыхать в определенные часы, чтобы организм привык к определенному графику и перестроился).

Попробуйте применять дыхательную гимнастику всякий раз, когда будете испытывать дискомфорт или стресс.

Займитесь спортом (только не переусердствуйте, начните с умеренных тренировок и постепенно увеличивайте их длительность и регулярность).

Введите себе за правило устраивать себе «разгрузочные дни», отказавшись от гаджетов и негативной информации.

«Проредите» свой круг общения, избавившись от токсичных людей, которые отравляют вашу жизнь.

Вспомните о своих мечтах и желаниях. Перестаньте думать о других и сосредоточьтесь наконец на том, что может сделать вас по настоящему счастливой.

Если состояние апатии не проходит, то обратитесь к специалисту, который поможет вам посмотреть на ситуацию под другим углом и найти выход из той или иной ситуации.