Что можно узнать о темпераменте по группе крови 

Связь темперамента и характера ученые установили давно, занимаясь изучением наследственных и приобретенных признаков на наше поведение в обществе, в том числе и на сексуальные отношения с партнерами.

Эзотерика настаивает: между группой крови и особенностями характера человека есть прямая связь. И понятно, что характер проявляет себя в том числе и в любовных делах. Сексолог из Москвы Ольга Штерн утверждает, что в определении сексуальности женщины огромную роль играет группа ее крови.

Как только наши предки стали понимать, что кровь разных людей может отличаться по некоторым признакам, они стали пытаться осознать причины этих различий и их связь с поведением человека и его темпераментом. Об этом писали Гиппократ, Микеланджело, Зигмунд Фрейд и многие другие мыслители и ученые умы всего мира. Объяснение такой связи в итоге звучит разумно и логично: биологические особенности индивидуума складывались веками, чтобы обеспечить его выживаемость и наилучшую приспосабливаемость к окружающему миру, жестоким условиям и необходимости воспроизводства себе подобных. Согласно результатам исследований, опубликованным в 2012 году группой американских ученых под руководством профессора Лу Ци из Института здравоохранения Гарвардского университета , именно последняя причина и определяет сексуальную активность женщины в зависимости от ее группы крови.

В результате долгих исследований выделены четыре группы крови, самой древней из них считается первая. Это группа насчитывает почти 40 000 лет, она характеризует эпоху, когда люди добывали себе пищу охотой, сбором съедобных плодов и ягод. Пятилетние наблюдения за группой испытуемых и анализ более двух тысяч анкет, который провели исследователи Джон Маркус и Денни Леонгард из Columbia University Medical Center в Нью-Йорке, дают основания утверждать: женщины с такой группой крови считаются самыми темпераментными. Ну а как иначе можно было сохранить свой род? Такая дама запросто может стать инициатором близких отношений, экспериментов в любовных утехах, не задумываясь бросит партнера, если не сможет получать удовольствие от близкого общения с ним. Романтика ей тоже не чужда, она увлекается страстно, действует стремительно. И если она захотела окунуться в пучину страсти, ей важно, чтобы партнер оказался в это время рядом с ней. Опоздает — сам виноват: место может оказаться занято. Правда, в приступе ревности темпераментная дама может обойтись с партнером очень грубо, но ему лучше принять такие действия за сексуальные игры, чтобы сохранить пылкость своей интимной жизни.

Обладатели второй группы крови — исторические земледельцы и строители городов, сформировавшиеся примерно 25 000 лет назад. В медицинском центре Duke Health в Дареме в 1973 году была опубликована работа под названием Blood group and features of clinical manifestations. Помимо анализа связи группы крови и клинических проявлений некоторых генетических заболеваний, в этой работе упоминалось, что подобные занятия наших предков требовали монотонного упорства, что и отразилось на темпераменте таких людей. Женщина со второй группой крови занимается любовью с тем же размеренным спокойствием, с каким она отдается работе и домашним делам. Главное — тщательность, регулярность и привычные действия. Такая дама чрезвычайно стеснительна, не любит обнажаться, выполнит любой ваш каприз, если вы убедите ее, что от этого зависит ваша жизнь и душевное равновесие. И не ждите от нее бури эмоций — она просто хорошо делает свое дело. Зато не будет сравнивать вас с другими возможными партнерами — ей будет лень их заводить.

Третья группа крови насчитывает чуть более 10 000 лет. Американские генетики Г. Хампердинг и Г. Кочран в своих работах второй половины прошлого века утверждают, что изменения климата в те времена повлияли на массовые переселения людей, которым важнее было выжить в любых новых условиях, чем удовлетворять свои вековые привычки. Женщина с третьей группой крови непостоянна, как причуды погоды. Она любит флиртовать, заигрывать, намекать и обещать… А вот исполнит ли обещания — это как карта ляжет. Но если исполнит — то со всей страстью, какую только можно себе представить. Будет ли она вам верна? Да, пока сама этого хочет. Или пока ей это удобно. А потом она просто исчезнет, чтобы найти другую бурю или тихую гавань. На некоторое время.

Четвертая группа крови появилась сравнительно недавно: в 1907 году ее открыл чешский врач Ян Янский. Считается, что ей всего около 2 000 лет. И она самая редкая. Как и представительница прекрасного пола с такой группой крови. Такая женщина подобна королеве. Она требует всего самого лучшего от партнера — идеальных чувств, страстного темперамента, ответственного поведения. Тогда она подарит в постели огромную и яркую гамму страсти, вдохновит мужчину на физиологические подвиги, поделится своей неисчерпаемой целительной энергетикой. Ее либидо, кажется, неутолимо, но такая страсть не изнуряет, а исцеляет от душевных и физических недугов. Главное, чтобы направлена она была на того, кто сумеет ее оценить и сохранить. Иначе королева просто выберет другого короля.