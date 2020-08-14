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3 правила этикета, незнание которых выдает провинциалку 

Мира Маркина 2 часа назад
Правила этикета, незнание которых выдает провинциалку
Фото: Кадр из фильма "Красотка"
В современном мире гораздо сложнее отличить провинциальную девушку от истинной леди. Но если вы задались такой целью, обратите внимание на манеры.
"Рамблер" выбрал пять негласных правил этикета, незнание которых выдают невоспитанную девушку из провинции.

Не оборачиваться, если окликают не по имени

Воспитанная девушка никогда не станет оборачиваться на грубое "Эй!". Такой вульгарный оклик напрочь противоречит этикету и хорошим манерам. Если человек не знает вашего имени, он может начать разговор со слов "простите" или "извините".

Сдержанный макияж

Золотое правило мэйк-апа гласит: делайте акцент либо на губах, либо на глазах. Это значит, что если сегодня вы накрасили губы красной помадой, от смоки-айс следует отказаться. В данном случае ваш макияж будет выглядеть женственно, а главное уместно. Идеальный тому пример — современные монаршие особы.

Не передавать сумочку мужчине

Дамская сумка относится к категории личных вещей, которые, согласно этикету, нельзя никому передавать. Отдавая сумочку своему спутнику, девушка словно во всеуслышание говорит о том, что их связывают близкие отношения. А, как известно, выставлять напоказ личную жизнь — неуместно. Кроме того, мужчины с женской сумкой смотрятся крайне нелепо.
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