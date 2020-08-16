Россиянки раскрыли жуткие истории с таксистами

В последнее время все чаще можно услышать о громких скандалах между таксистами и их клиентами. Чаще всего в неприятности попадают женщины. в одном из популярных сообществ в Instagram россиянки поделились своими неприятным опытом в кабине такси.

Как выяснил "Рамблер", иногда с женщинами случаются действительно опасные ситуации, угрожающие их жизни.

"Водителю не понравилось, что на его бесконечные вопросы как лучше проехать, я сказала "включите навигатор, я не знаю точного детального маршрута" он на меня накричал и высадил возле кладбища, на трассе. На улице было уже темно…"

"На нас вообще водитель такси напал с перцовым баллончиком, хоть и написали заявление в полицию и ездили в травмпункт, всем по***"

"Я однажды ехала в обеденное время, погода так располагала к дремоте, что я сама дремала на заднем сидении. В один момент вижу, что моя водитель (женщина) провалилась в сон! У неё даже голова набок наклонилась и дрыхнет! Я как заору… вот и причины лобовых столкновений…", — делятся женщины в Сети.

Иногда девушки жалуются на чрезмерно навязчивое отношение к ним. Некоторые ситуации и вовсе пугают их до дрожи:

"Одно время ездила на такси на работу… Через одного начинались вопросы о личной жизни, какие планы на вечер, где я работаю… апофеозом стало «у меня в багажнике есть бутылка шампанского, не хотите?»"

"Таксист ехал очень медленно и все время намекал остановиться для этих самых дел — «ты такая красивая, не замужем я же вижу, давай сделаем друг другу приятное », несколько раз клал ей руку на ногу. Она села на переднее сиденье, молчала и кивала ибо очень боялась разозлить, слава богу все обошлось и он довез ее до дома"

"Всю дорогу (почти час) подкатывал, делал намеки, предлагал заехать в кафе, говорил, что у него есть мой номер и он будет мне писать, потом говорил, что поездка будет дороже…от страха впала в оцепенение и просто молчала, не могла из себя ничего выдавить…".

*Прим. ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены