Злодейки по знаку зодиака 

Женщины — мягкие, милые и нежные существа, которым скажи не то слово, и наружу вылезет инфернальное зло, желающее написать свое мнение о вас на капоте вашей машины или на вашем лице. Конечно, из благих побуждение — чтобы другие комментарий читали и на ус мотали (если он есть). А чтобы понять, как страшны женские знаки зодиака, мы нашли их злейший аналог в массовой культуре (и жизни).

Овен — Урсула «Русалочка»

Овну всего-то хочется править всеми океанами, реками и лужами, «крышевать» морских звезд и коней, показывать всяким Русалочкам на их место в иле и влюблять в себя двуногих (но тупых) принцев. И тут — бац — она уже злодейка. На суше ее бы за амбиции и стремление в кресло руководителя посадили да шестизначные суммы платили.

Телец — Малефисента «Малефисента»

Каждая красивая женщина в один прекрасный момент съезжает с рельс адекватности и отравляет жизнь своему бывшему, колет ядовитыми иглами подростков и сеет хаос и страх. А кто во всем виноват? Правильно, тот самый подлец, который бросил ее на произвол судьбы и отобрал самое ценное — молодые годы жизни (и крылья).

Близнецы — Харли Квинн (Вселенная DC)

Не каждого угораздит влюбиться в контуженого на всю голову маньяка. С другой стороны, «втюриться» в зализанного принца, его послушного коня, родить маленьких визжащих несколько лет ангелочков, любить друг друга всю жизнь и умереть в один день — это же до смерти скучно (скучно даже писать об этом). Куда веселее грабить банки, проверять нервы близких на прочность, колоть татухи и обниматься с бешеными гиенами. А вообще, в каждой девочке живет маленький монстр, просто Близнец ее однажды выпустила, а затолкать обратно внутрь не может.

Рак — Энни Уилкс «Мизери»

Кто еще может ухаживать, любить, почитать и совершенно не навязывать свое мнение окружающим, если не Рак? Не навязывать, я сказала! И вообще, Рак такая вдохновляющая женщина, что после встречи с ней каждый напишет новый шедевр мировой литературы, сочинит хит, который заслушают до дыр, нарисует вторую Джоконду. Прихрамывать, конечно, будет, да и спать сможет только с включенным светом, но, знаете, ради искусства можно и потерпеть.

Лев — Круэлла Де Виль «101 далматинец»

Шубы — красиво, шикарно, эффектно, но куда сейчас не плюнь, попадешь в фифу в шкурках из любой милого зверька, на котором хотя бы три волоска растет. Вот Львица и пытается придумывать что-то экстравагантное, эксцентричное, невротичное, свое. Получается, конечно, плохо, но, к счастью, на нее есть РЕТА и WAP.

Дева — Королева червей «Алиса в стране чудес»

В компании Девы очень сложно сохранить самооценку и самообладание, а будь мы в мире Льюиса Кэрролла — там мы бы и головы не сохранили. Потому что зачем она нам, раз мы дышим громко, шутим плоско, кота гладим не под тем углом, кофе пьем неправильно и руки у нас вообще растут не из того места, как, в общем-то, и мозги.

Весы — Бонни Паркер (Реальная жизнь)

Хотелось бы деток уму-разуму учить, а может стихи писать или с табором в поля убежать — ах, сколько вариантов. Столько, что хочется выбрать самый безбашенный — бесповоротно влюбиться, грабить, подчинять и пугать всех своей соблазнительностью…и пистолетами. Или может все же детским воспитателем стать?

Скорпион — Елизавета Батори (Реальная жизнь)

Купаться в крови девственниц, таскать за косы молоденьких девок, пить кровушку юных красавчиков и колупать мозг тем, кто постарше, — излюбленное развлечение любой Скорпионши сейчас, а в том далеком 16 веке — тем более. К счастью, теперь красотка может отвлечься на сторис в Instagram, новый сериальчик и помиловать души нескольких десятков.

Стрелец — Баба Яга (Русские народные сказки)

Не пьет, не курит, по утрам бегает, чешется от фастфуда и нездоровых отношений — так и доживает до миллиона лет. А что в таком возрасте делать? Молоденькие мужчины на тебя уже не оборачиваются, а источник жизни все еще бьют в голову со всей силы. Тут два выбора — сажать несколько огородов за раз, ходить по поликлиникам каждое утро и расталкивать локтями молодежь в маршрутках или выбрать гуманный путь — уйти в лес и удариться в магию. К счастью, Стрелец выбирает последнее.

Козерог — Мачеха (Русские народные сказки)

Самое страшное зло! Спать до обеда не дает, вкусно кушать и красиво одеваться — тоже, разрешено только работать и страдать. А самой Козерожке еще хуже — тут нужно и страшным монстром быть, и красивой женщиной в свои годы, и еще выбрать самых любимых дочерей, на которых срываться нельзя — это самое сложное.

Водолей — Эми Эллиотт-Данн «Исчезнувшая»

На что только не толкает измена (и скука). Инсценировать свое похищение, выставить бывшего настоящим исчадьем ада, отомстить по полной, а потом простить, вернуться и стать «любимицей всея мира». Ох, каждая из нас хотела это провернуть, но может только Водолей, потому что все остальные знаки уже давно бы повесились на шею бывшему, поверив первой слезе. А на вопрос: «Ты где была», ответили просто: «Психанула».

Рыбы — Пиковая дама (Городская легенда)

О ней все знают, никто не видел, но безумно боятся. Конечно, сама она не приходит — ее нужно звать, и чтобы наверняка пришла — три раза. И стоит очень хорошо подумать: оно вам надо? Рыбки просто так своих «жертв» не бросают, и если вы их вызвали, то теперь будьте добры вкусно кормить, поить, любить и доверять. Страшно, не правда ли?