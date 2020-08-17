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Признаки того, что вы уже превратились в тетку 

Диана Товсепова 7 часов назад
Признаки того, что вы уже превратились в «тетку»
Фото: Кадр из сериала "Реальные пацаны"
Многие считают, что женщины с возрастом становятся невыносимыми и вдруг превращаются в "теток". "Рамблер" разбирался, как понять, что вы уже на пути превращения в одну их них.
Так, одним из явных признаков трансформации в "тетку" многие считают, постоянное недовольство и ворчание. Такие женщины не способны радоваться мелочам и во всем находят, к чему придраться.
Следующий важный показатель — постоянное желание кого-то обсуждать. Говорят, что страсть к сплетням появляется с возрастом, но кажется всему виной просто потускневшая, скучная жизнь, в которой главным развлечением становится наблюдение за чужими неудачами или успехами.
Еще одним сигналом для тревоги может стать отрицание всего нового. Такие женщины не хотят ни менять свою жизнь, ни как-то выделяться из толпы.
Заинтересованность исключительно в семейном быту и полное отрицание чужой индивидуальности также говорит о том, что женщина становится одной из тех самых "теток". Как правило они не могут смириться с тем, что их дети не являются их собственностью и в то же время не могут сами наслаждаться жизнью.
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