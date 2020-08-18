8 фраз, который выдают неудачников

Чтобы избавиться от неудач и изменить свою жизнь к лучшему, необходимо проанализировать, что и как вы говорите. Ведь по мнению психологов, некоторые негативные фразы блокируют доступ к счастью и мешают вам обрести желаемое. Как отказаться от подобных словосочетаний в пользу вдохновляющих установок — в материале Passion.ru.

«Я не могу это сделать»

Взлеты и падения бывают у каждого, и это нормально. Никто не рождается специалистом — у многих уходят годы на то, чтобы отточить мастерство и стать настоящим профессионалом своего дела. Поэтому не настраивайтесь заранее на то, что вы бездарны и у вас ничего не получится. Попробуйте раз, другой и если результат вас не устроит, тогда обратитесь за помощью к тому, кто действительно в этом разбирается. Нет ничего плохого в том, чтобы перенимать опыт у других людей, ведь однажды и вы сможете стать для кого-то наставником и поделиться с этим человеком по настоящему ценной информацией и своими знаниями. Верьте в себя и у вас обязательно все получится.

«Зачем мне прилагать усилия, если у меня ничего не получится?»

Еще одна фраза, которая губит на корню все начинания. Как вы можете узнать, каким будет результат, если вы еще даже не попробовали что-то предпринять? Не программируйте себя заранее на неудачи, в противном случае вам так и придется довольствоваться малым, хотя вы мечтали совершенно о других высотах. «Если ничего не делать, то ничего и не произойдет» — популярная фраза успешных людей, которые считают, что нет ничего хуже бездействия.

«Я боюсь, что все будет напрасно»

Как вы собираетесь осуществлять свои мечты, если уже на страте уверены, что у вас ничего не получится? Психологи уверяют, что с таким подходом будет сложно рассчитывать на что-то глобальное и изменить жизнь к лучшему тоже вряд ли получится. Попробуйте дать себе шанс и не бойтесь пробовать что-то новое. Кто знает, вдруг у вас получится добиться впечатляющих результатов и удивить не только окружающих, но даже и самих себя даже раньше, чем вы планировали.

«Все за что я берусь — приносит лишь несчастья»

Еще одна опасная фраза, которая отдаляет вас от мечты. Вместо того, чтобы проанализировать, где вы ошиблись и как все исправить, вы начинаете винить себя во всех неудачах (причем, не только своих, но и близких людей). Попробуйте не быть к себе столь категоричными и помните, что никто не совершенен. Ошибки на то и даны, чтобы на них учиться и двигаться дальше, а не впадать в депрессию, думая, что жизнь окончена.

«Я настолько бестолковый, что все равно ничего не пойму»

Не стоит забывать о том, что интеллектуальные способности можно развить и если вы считаете, что вам не помешают знания в той или иной области, то почему бы вам просто не заняться самообразованием? Не спешите сразу же вешать на себя ярлык «Глупец» или «Бестолочь», иначе в какой-то момент вы поверите в то, что действительно безнадежны и путь к успеху вам заказан.

«Я — неудачник по жизни»

Даже если у вас что-то не получается, не нужно себя корить и опускать руки. Билл Гейтс , например, тоже не сразу пришел к успеху и если бы он в свое время сдался и отказался от собственных планов, то так и остался бы обычным рядовым гражданином, сетующим на несправедливость жизни. Психологи напоминают, что вероятность успеха в любом деле — 50% и лишь от вас зависит, будете ли вы продолжать двигаться к цели или сдадитесь и остановитесь на полпути.

«А что подумают обо мне другие?»

Обычно те, кто недоволен своей жизнью, списывают свои неудачи и промахи на окружающих. «А что они обо мне подумают?», «А как на меня посмотрят окружающие?», «А что, если я вдруг кому-то перейду дорогу?» Думать о том, чтобы не доставить другим людям неудобства — это нормально, однако не стоит специально загонять себя в рамки и жить по указке других — это ваша жизнь и лишь вам решать, насколько яркой и интересной она будет. Подумайте лучше о том, что делает вас счастливыми и мотивирует подвиги. Это намного эффективнее, чем забыть о своих желаниях в угоду другим.

«Вот если бы повернуть время вспять…»

Всем нам в той или иной степени свойственно ностальгировать и жалеть об упущенных возможностях. Вспомните, например, сколько раз вы вздыхали о том, что если бы вернуться в прошлое, то вы наверняка бы все сделали иначе и не упустили бы свой шанс. Можно, конечно, и дальше годами переживать о том, что у вас когда-то не получилось или о каких-то промахах, о которых все давно забыли, однако гораздо эффективнее будет проанализировать свои ошибки, сделать соответствующие выводы и двигаться дальше. Не зацикливайтесь на прошлом и постарайтесь с оптимизмом смотреть в будущее.

«Вот у других действительно интересная жизнь, не то, что у меня»

Пока вы будете равняться на других и завидовать чужим успехам, ваши собственные планы таки останутся нереализованными. Психологи напоминают, что зависть — плохое чувство, ведь пока вы тратите силы и энергию на обсуждение и перемывание косточек, на собственную жизнь уже не остается никаких сил. Не забывайте, что счастливые и успешные люди не плетут интриги и не сплетничают — им просто некогда отвлекаться на других, когда столько всего нужно успеть реализовать. Берите с них пример и сосредоточьтесь на своих целях и мечтах.