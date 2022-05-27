Психолог: «Конфликтовать с ребенком нужно экологично»

Ребенок должен чувствовать ограничения со стороны родителей, ровно так же, как и поддержку.

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Как стать «идеальным» родителем, который не срывается и не кричит на свое чадо? На этот вопрос ответила психолог Анна Шумихина.

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Воспитание ребенка — непростой процесс, при котором у родителей не всегда есть время разбираться в применяемых методах.

Обычное требование к чаду может превратиться в истеричный крик. Во многих семьях такая форма общения в принципе считается нормальной. Чем может обернуться постоянный крик для психики ребенка, рассказывает психолог.

«Проблема крика в том, что рано или поздно подавляющее большинство детей перестают на него реагировать. Это становится неприятным, но привычным ритуалом. И тогда появляется фраза: "Совсем отбился от рук". А в подростковом возрасте это выливается в отсутствие желания у подростка делиться личной жизнью с родителями, замкнутостью, агрессией и теми же криками, только уже в обратную сторону», — рассказывает Шумихина.

Когда родитель понимает, что крик перестал действовать — он переходит к наказанию. Безусловно, без этой меры воздействия на ребенка просто не обойтись. Но, важно понимать, что наказания тоже бывают разные.

«Есть важное правило — оно вроде понятное, но многие родители не владеют им на практике: наказание должно быть равноценно преступлению. То есть, нельзя за разбитую нечаянно тарелку наказывать ребенка так же, как за умышленно подпиленные ножки стула у классного руководителя», — констатирует специалист.

На деле очень часто родители перебарщивают с наказаниями или, наоборот, не обращают внимания на серьезные проступки ребенка, при этом испытывая чувство вины перед чадом.

Психолог не советует в принципе избегать конфликтов. Ссоры — это тот опыт, который необходим каждому человеку. В процессе выяснения отношений человек учиться выстраивать личные границы и отстаивать свою точку зрения. Это важный и необходимый жизненный навык. Более того, конфликты позволяют развивать социальную гибкость.

К конфликту нужно подходить разумно. Искусство родителя заключается в том, чтобы поддержать и ограничить ребенка одновременно. Малыш должен понять, что мир не всегда такой, каким он хочет его видеть.

«Бесспорно следует научиться конфликтовать экологично. Это и умение выслушать оппонента, и понять его точку зрения, даже если он высказывает ее чрезмерно эмоционально. И способность донести свои требования без оскорблений, угроз и шантажа, сохраняя уважение к ребенку, как к личности, пусть даже совсем юной», — советует психолог.