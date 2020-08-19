12 популярных жестов, оскорбительных для иностранцев

Жесты играют важную роль в нашей жизни. Благодаря этому средству коммуникации люди общались до того, как появились языки и письменность. Сегодня, когда в способах общения недостатка нет, жесты продолжают играть важную роль, но их значения могут серьезно отличаться в зависимости от культурных и религиозных особенностей народов. Некоторые из жестов, вполне приемлемые у нас, могут стать причиной больших проблем, если использовать их в других странах.

Поднятый вверх большой палец

Этот очень распространенный у нас жест с исключительно позитивной окраской может восприниматься в странах Ближнего Востока как оскорбление. Там он означает что-то вроде «да пошел ты» и используется в ссорах и в качестве последнего аргумента. Это аналог западного среднего пальца в Саудовской Аравии и Эмиратах, поэтому будьте бдительны и осторожны. В Греции тоже лучше не поднимать большой палец вверх, так как греки понимают этот жест как «заткнись».

О’кей

Чисто американский жест с 2019 года лучше не использовать в США, так как он оказался в эпицентре расистского скандала. Причиной стал флешмоб пользователей анонимного форума 4chan, которые начали целенаправленно распускать слухи о том, что сложенные кольцом пальцы — символ расового превосходства белого населения над цветным. Для пущей убедительности в ход пошли даже изображения жеста «О'кей» с подписью «white power» — «белая сила». Можно сказать, что шутка удалась.

Но сложенные бубликом указательный и большой палец неприемлемы еще кое-где. Например, в Турции этот знак типичен для тусовки гомосексуалистов, а в Сирии и Бразилии обозначает «пятую точку». В Японии этот жест используют уличные попрошайки, так как он означает «дай денег».

Фига

В России фига сама по себе жест не слишком приятный, но в мире есть страны, где он еще более оскорбителен. В Турции он заменяет поднятый вверх средний палец, поэтому неприемлем даже в качестве шутки. Но самой неудачной идеей будет тыканье кукиша в Таиланде и Японии — в этих странах его демонстрация означает недвусмысленное предложение сексуальных услуг.

Подмигивание

У славян подмигивание может трактоваться по-разному, в зависимости от контекста. А вот в Индии это может быть понято только как неприличное предложение. Подмигнув на улице девушке, вы можете серьезно пострадать, так как в большинстве индийских штатов это означает приглашение заняться сексом. Приветливые с иностранными туристами индусы могут показать себя с плохой стороны и лучше вам на себе это не испытывать.

Пис

Популярный символ дружбы и мира «peace» который состоит из растопыренных в виде буквы «V» среднего и указательного пальца, любил использовать Уинстон Черчилль . Но мало кто знает, что великий политик троллил всех этим жестом, так как показывал его неправильно. Существует разница между тем, развернута рука ладонью или тыльной стороной.

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Черчилль показывал иногда последний вариант, который означает во многих культурах пожелание отправиться пониже спины. Обратный пис, показанный во многих странах, может вызвать диаметрально противоположную реакцию — вместо дружелюбных улыбок — открытую агрессию.

Коза

Любимый рокерами всего мира знак «коза» почему-то неверно трактуют в Италии. Горячие итальянцы могут крепко надавать по шее, если вы продемонстрируете этот жест в приличном обществе. На Апеннинском полуострове его считают оскорбительным как для мужчин, так и для женщин. Более того, добрые католики могут воспринять его и как богохульство, так как «коза» символизирует Сатану.

Скрещенные пальцы

Вы можете скрещивать пальцы на удачу и не волноваться о реакции окружающих в любом уголке планеты, но только не во Вьетнаме. В этой стране вам лучше убедиться, что вас никто в этот момент не видит, иначе может выйти серьезный конфуз. Скрещивая пальцы, вьетнамцы показывают женские гениталии и поэтому такая комбинация неприемлема в присутствии посторонних.

Почесывание подбородка

Если сложить пальцы вместе и почесать ими подбородок в присутствии итальянцев, то это может крепко их обидеть. Такой жест в Италии выражает крайнюю степень пренебрежения к собеседнику, что-то типа «мне плевать на тебя». Постарайтесь, чтобы этот жест не сорвался у вас даже случайно при общении с жителями этой страны.

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Пять отцов

У нас этот оскорбительный жест не в ходу, но это не значит, что его нельзя показать случайно, или подражая кому-нибудь. Поднося палец одной руки к сложенным вместе пальцам другой, в странах арабского мира и Карибского бассейна намекают на распутность матери собеседника. «Пять отцов» означает, что чья-то мать была не слишком разборчива в связях и поэтому на звание отца оппонента претендуют сразу пять разных мужчин.

Высунутый язык

Показав язык ребенку или приятелю у себя на родине мы не совершаем ничего страшного. Даже посторонний человек воспримет такой жест лишь как признак вашей невоспитанности или экзальтированности. А вот в Австралии показанный язык будет серьезным оскорблением и наиболее обидчивые жители Зеленого континента могут даже полезть в драку.

Подзывающий жест указательным пальцем

В странах Запада, подзывая кого-то указательным пальцем, мы не рискуем вызвать недопонимание. А вот в странах Юго-Восточной Азии он считается обидным. На Филиппинах за такой жест можно даже угодить в тюрьму, как за хулиганство — в этой стране это знак пренебрежения, приравнивающий человека к животному.

Растопыренная пятерня

В большинстве стран мира, раздвинув пальцы руки, показывают число 5. Это считается вполне нормальным даже в кафе и ресторанах для обозначения количества порций или заказанных мест. Но в Греции такой жест могут посчитать унижением достоинства. Считается, что это отголосок античных времен, когда мошенников и воров водили по улицам греческих полисов, а народ бросал в них растопыренными пятернями грязь и объедки. Не стоит говорить греку и «дай пять», он этого не поймет.