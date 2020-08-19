Есть только я: изучаем признаки женщины-тирана 

Миловидная внешность не должна ввести вас в заблуждение

Чаще всего при упоминании домашнего насилия в голову лезут страшные картинки мужчин-тиранов, издевающихся над своими женщинами. Но истории последних лет доказывают, что у насилия нет пола, и нередко именно хрупкая на первый взгляд женщина становится причиной проблем и неприятностей в паре. Однако не каждый мужчина способен разглядеть в милой девушке самого настоящего «демона в юбке». Мы подскажем, какие поведенческие особенности должны вас насторожить.

«Это мои деньги»

Многие слышали подобные фразы от знакомых пар: «Мои деньги — это мои деньги, а его деньги — наши общие». И да, такого мнения придерживаются многие представительницы слабого пола. И если пятьдесят лет назад женщины отбирали часть зарплаты, чтобы «мужик не пропил», то сегодня без какой либо причины женщина может буквально требовать заработанные партнером деньги в свое пользование.

Такая женщина хочет держать под контролем абсолютно все сферы жизни, а представить, что мужчина будет сам принимать решения — полное безумие, опять же, по мнению женщины-тирана.

Если ваша подруга уверена, что без ее ведома вы точно потратите деньги «на всякую ерунду», в будущем проблема только усугубится.

«Ты всегда виноват»

Синдром жертвы без причины — типичный признак женщины-тирана. Что бы не происходило в ее жизни, все удачные проекты и мероприятия — исключительно ее заслуга, а вот в неприятностях всегда виноват партнер, пусть он и не имеет прямого отношения к провалу, но наверняка «вымотал все нервы», от того и произошел крах всех планов. И так во всем. Причем такие женщины не выносят одиночества — кого же тогда сделать крайним? Нет, пусть уж мужчина будет рядом, и лучше, если он не будет спорить. Нужны ли вам такие эмоциональные качели?

«Вы только посмотрите на него»

Женщина-тиран не упустит возможности продемонстрировать свое превосходство над мужчиной публично. Она прекрасно знает, что партнер ее не ответит, так почему бы не потешить свое эго и показать людям, кто в отношениях главный? Чаще всего такие ситуации происходят в кругу знакомых паре людей — женщина не видит смысла «давить» партнера при незнакомцах, ведь они тут же об этом забудут, а знакомые останутся под впечатлением и будут еще долго обсуждать «дисциплину» в этой паре. Ей всегда нужны зрители.

«Ребенка больше не увидишь»

Ситуация усугубляется, если в вашей паре есть дети. В этом случае женщина практически перестает себя контролировать, особенно если видит, насколько вам дорог ребенок. Она понимает, что вы никуда не денетесь, как бы она не прессовала вас.

Причем даже при разрыве ситуация не улучшится: хоть мужчина и избавится от постоянного негатива в свою сторону, начнется другая проблема — манипуляция детьми.

Женщина начнет запрещать видеться с ребенком или же всеми силами будет сокращать ваши свидания. Постарайтесь внимательно подойти к выбору партнера, иначе будущее принесет намного больше проблем, чем счастья.