Самые умные знаки зодиака 

Быть умной — неприятно и невыгодно. А очень умной — невыносимо больно. Мы решили узнать, кому из знаков зодиака интеллект мешает жить.

Водолей

Водолей может и хотела бы быть тупой, как пробка, но по статусу не положено. Она же тогда лишится самого любимого развлечения — наставлять на путь истинный невинных незнакомцев. Тут и жизни никого не поучить и носом в их глупую проблему не ткнуть. Зачем тогда вообще, спрашивается, жить? Поэтому каждый вечер она открывает «Википедию», смотрит видосики на Youtube — ума набирается.

Стрелец

Звезды наградили Стрельца тяжелым интеллектом, да только она, как женщина мудрая, знает: все горе — от ума. Поэтому она запихивает IQ поглубже, притворяется дурочкой и живет себе счастливо. До того момента, когда этот страшный зверь выползет наружу и начнет задавать вопросы: «А к чему движется твоя жизнь?», «Что полезного ты сделала для окружающих» и наше самое любимое — «Что ты оставишь после себя?».

Скорпион

А вот интеллект Скорпиона приносит горе всем, кроме нее. Не ее бы плодовитый на интриги и злые козни мозг — все бы вокруг радовались жизни. Зато тогда бы Скорпиону доверяли, любили — а тут еще страшнее: ее харизма может не только горы свернуть, но и ваше мироощущение, а потом создать секту и поработить человечество.

Близнецы

Неожиданно! Близнецы, внутри которых на постоянной основе проживает сотня психов и маргиналов, чуть ли не попали на первое место. Но, с другой стороны, ничего удивительного — чтобы этих внутренних чертей держать в ежовых рукавицах, дрессировать и выпускать на волю, когда самому влом что-либо решать — тут невероятная рассудительность и находчивость нужна.

Телец

И звание самого умного умника достается Тельцу, которая, если очень захочет, заглянет в страшные глаза Девы и даст ей отпор! И несмотря на ума палату и такое же количество смелости, Телец скромно говорит, что иногда читает тоненькие книжечки (размером с «Войну и мир») и смотрит развлекательные передачи (вебинары по ядерной физике). А еще она советы никому без спроса не дает — ну просто святой человечек.