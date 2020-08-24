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Что психологи могут рассказать о мужчине, посмотрев на его фото в соцсетях 

Умная 8 часов назад
Что говорит о мужчине фото в соцсетях
Фото: Умная
Социальные сети сегодня занимают огромную нишу в жизни практически каждого человека. Личный аккаунт на той или иной популярной интернет-платформе, уже своего рода визитная карточка индивида. По ней судят о семейном статусе, социальном положении, финансовом состоянии, профессии и увлечениях. Поэтому зачастую по фото и открытой информации на странице социальной сети специалисты могут легко составить психологический портрет ее владельца.

Жаждут восхищения и одноразовых связей

Хотя в последнее время личный аккаунт порой используется HR-специалистами для оценки кандидата при приема на работу, в основном, социальная сеть служит местом общения людей, в том числе и для флирта. Многие россияне пытаются на просторах интернета найти себе друзей или вторую половинку. И в этих ситуациях психологи предупреждают женщин, которые находятся в поисках долгосрочных отношений — обращайте внимание на аватарки мужчин. Порой на них представлен реальный хозяин аккаунта, но обнаженный по пояс. А это говорит о многом. Специалисты из Российской Психотерапевтической Ассоциации предупреждают, что в первую очередь на странице в социальной сети женщинам следует обратить внимание на количество фотографий мужчины, в том числе с обнаженным торсом. Зачастую таким личностям не хватает внимания со стороны противоположного пола. Даже если они женаты, то все равно, не афишируя свой семейный статус, выискивают новую пассию на стороне. Им важно кому-нибудь понравиться, «добрать» недостающего восхищения, похвалы, восторгов в свой адрес, поэтому такой человек однозначно ищет краткосрочные связи и тщательно скрывает свой реальный мир. Демонстрация собственного обнаженного тела предназначена для того, чтобы обратить на себя внимание девушек и «донести» им, что он — хорош в постели, красивый, мужественный и правильный. Только на самом деле настоящий мужчина, у которого действительно в жизни и в сексе все замечательно, никогда таких фотографий на всеобщее обозрение не выставит. Также это относится и к мужчинам, ищущим спутницу жизни, а не одноразовые половые связи. Хозяин аккаунта с полуобнаженной аватаркой, скорее всего самовлюбленный эгоист, у которого в реальной жизни и в сексе есть скрытые проблемы.

Интересует только внешность и способ ее поддержания в форме

Психологи считают, что аватарка на странице в социальной сети — своеобразный проективный психологический тест. Ведь пользователи для него выбирают изображение, которое максимально соответствует их внутреннему состоянию. Нужно лишь психологически расшифровать результат такого выбора. Представители Ассоциации выпускников Московского Института Гештальта и Психодрамы уверены, что фотографии, на которых мужчины с изрядной долей самолюбования демонстрируют свой обнаженный торс, должны насторожить людей, которые собираются с ними начать общение. Особенно это касается девушек.
У авторов снимков с полуобнаженным телом есть некоторая подоплека: даже если такой человек не рассчитывает на интрижку, а действительно хочет построить с кем-то долгосрочные отношения, на самом деле его волнует только собственная внешность. Обнаженный торс, бугристые мышцы рук, накачанные кубики пресса и при этом явно не самая удачная попытка придать огонь своему взгляду на аватарке, говорит о том, что никакие другие аспекты собственной личности у этого мужчины не существуют. Как впрочем и психологические грани вашей души его тоже не интересуют.
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