В Сети начали активно появляться публикации с просьбой заблокировать telegram-канал поклонников фроттажа. Авторы этого канала считают себя приверженцами некой игры, правила которой устанавливают они сами, а девушек — своими жертвами, которую нужно поймать и добиться, но, увы, речь тут далеко не о рыцарстве. По сути — создатели рассказывают способы, как совершить насилие над женщиной без последствий для себя. Публикуют советы и призывают других "делиться своими историями". Подробнее — в материале "Рамблера".

Изначально, фроттаж — это направление в фетише, суть которого заключается в сексуальном возбуждении от трения о тело незнакомой женщины в публичном месте. Именно об этом изначально и был telegram-канал, созданный еще 29 июня 2020 года. Подписчиков было немного — всего 150 человек. Затем тематика канала поменялась на приемы пикапа. Появились подписчики, которые делились своими способами "уламывания девочек". Там же публиковались и советы по этой теме.

Но затем направление группы вновь резко поменялось и число подписчиков стало расти. Авторы канала от относительно безобидных рассказов про знакомства перешли на агрессивные советы о том, как отвлечь внимание девушки и усыпить жертву, чтобы изнасиловать.

Создатели стали делиться с подписчиками советами, где проще знакомиться с жертвами и кто из них легче идет на контакт.

Соцсети

Авторы, правда, перечисляют практически любой типаж и возраст, останавливаясь на том, чем может быть выгодно знакомство именно с этой женщиной.

Также создатели рассказывают, чем может быть грозить потеря бдительности и как не дать своей жертве взять верх над ситуацией.

Соцсети

Посты становились все агрессивнее и вскоре на канал фроттежистов посыпались жалобы. Тогда они написали:

"Наш telegram-канал блокируют тупые феминистки, обезьяны".

И тут же сделали запасной канал на случай потери доступа к основному. Информация стала разлетаться с еще большей скоростью и скоро ее подхватили блогеры.

@margokolobova

Информацию о подозрительном telegram-канале стали распространять активистки, стихийно образовался канал, который девушки между собой называют "Безопасная зона", где делятся способами противостоять насильникам и рассказывают случаи из своей жизни, когда им приходилось оказываться в подобных неприятных ситуациях.

Там же размещены фотографии предполагаемых создателей канала фроттажистов, но подлинность информации пока под сомнением. По предварительным данным, авторов двое.

Пользовательница Facebook Ольга Рудакова написала на своей странице:

"Самый ужас в том, что это не очередные аморальные шутники, а люди, которые советуют переходить к действиям, советуют мед.препараты, делят женщин по категориям".

Скриншот пользователя Ольга Рудакова / Facebook

"Этот человек просыпается каждое утро, чистит зубы, пьёт чай или кофе, ходит по одним с нами улицам, покупает такую же как мы еду в магазине, живет в наше с вами время. И таких много. Я боюсь представить, сколько. И ловлю дикую панику от непонимания, как с этим бороться.

Пожалуйста, распространяйте подобную информацию, она может быть жизненно необходима",

— написала блогер @margokolobova в своем профиле в Instagram.