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9 лайфхаков от психологов, которые помогут вам принять судьбоносные решения (и не ошибиться) 

Passion.ru 7 часов назад
9 лайфхаков, которые помогут вам принять решения
Фото: Pexels.com
Ежедневно миллионы людей во всем мире испытывают муки выбора, ведь от их решения зависит не только их дальнейшая судьба, но и будущее окружающих. Именно поэтому они тщательно взвешивают все «за» и «против» и в результате затягивают процесс. Если вы не относитесь к их числу, то вам несказанно повезло. О том, как не впасть в ступор от вопроса «как быть» и выбрать оптимальный для вас вариант — в материале Passion.ru.
Эмоциональные качели во время принятия того или иного решения могут утомить и вогнать в депрессию кого угодно, однако если грамотно подойти к вопросу, то можно обойтись без нервотрепки и спокойно все решить. Представляем несколько несложных техник от психологов, которые точно помогут вам избежать ошибок и неприятных последствий из-за неправильных действий.

У страха глаза велики

Поверьте в себя! Как бы банально это не звучало, однако пока вы сами не убедитесь в том, что действительно сможете справиться с той или иной ситуацией, ничего не получится. Вы можете быть в шаге от решения проблемы, но из-за страха сделать что-то не так (или быть осужденными окружающими) вы так и не предпримете нужных действий и не добьетесь необходимого результата. Попробуйте перебороть свой страх. И не забывайте, что не у всех получается идеально все с первого раза. Возможно, стоит предпринять еще одну попытку, чтобы получить на выходе то, что вы и хотели.

«У меня есть план!»

Еще один совет, который поможет вам выбрать правильное решение — взять лист бумаги и расписать все «за» и «против» того или иного варианта. Напротив каждого пункта проставьте цифру от 1 до 10, в зависимости от приоритетов и важности. И чем подробнее будут ваши записи, тем скорее вы можете определиться с тем, что именно вам нужно. Кроме того, не забывайте расписывать план действий — так вы сможете быть уверены, что не упустили из вида ничего важного (или просто во время процесса вернуться к своим записям и свериться с тем, что вы идете в правильном направлении) и у вас всегда перед глазами будет реальная картина происходящего, а не туманные представления о том, что ждет вас впереди.

Не стоит отказываться от помощи

Научитесь принимать помощь, но лишь в том случае, если уверены, что она точно пойдет вам на пользу (а не испортит или запутает все еще больше). Поэтому не стесняйтесь советоваться и перенимать опыт у тех, кого считаете успешнее и профессиональнее, но только не забывайте перепроверять и анализировать полученную информацию. Ведь, как известно, то, что может сработать в одном случае, вообще будет противопоказано в вашем и наоборот.

В чем подвох?

Вместо того, чтобы озвучивать первое, что придет вам на ум, лучше взвесить все за и против, подумать, какие подводные камни могут вас ожидать в том или другом случае и лишь тогда давать свою оценку происходящему (вместе с вашим видением проблемы и оптимальным решением). Кроме того, психологи рекомендуют не следовать слепо советам доброжелателей — безусловно, вы можете обратиться за помощью, но научитесь сначала перепроверять информацию и анализировать, что будет, если вы поступите именно так, как вам подсказали. А то ведь можно исполнить что-то такое, за что потом вам придется еще и отвечать (именно вам, а не тому человеку, который вам что-то насоветовал).

Золотая середина

Эксперты напоминают, что мир не делится на черное и белое — в нем намного больше оттенков и именно поэтому он настолько привлекателен. Поэтому не ограничивайте себя в решениях, не думайте, что правильно либо так, либо никак — попробуйте взглянуть на ситуацию под другим углом и придумать нестандартное решение (и неважно, что до вас еще никто никогда так не делал, ведь, возможно, вы изобретете новаторский подход или просто проявите находчивость и креативно справитесь с проблемой).

Никаких двойных стандартов!

Даже если вы считаете, что бездействие — лучший вариант в том случае, если вы никак не можете определиться, то психологи уверены в обратном. Не принимать вообще никаких действий — тоже решение, которое повлечет за собой те или иные последствия. Не забывайте об этом в следующий раз, когда будете успокаивать себя тем, что у вас еще много времени впереди и вообще, может, «оно само собой как-нибудь рассосется».

«Мне точно это нужно?»

Прежде чем что-то предпринять, спросите себя зачем вам это нужно и действительно ли это то, чего вы хотите (что принесет вам пользу). Если ваши действия не идут вразрез с вашими желаниями и потребностями, значит вы все делаете правильно. Но, если что-то вдруг вас смущает, тогда стоит взять паузу и придумать другой способ решения той или иной проблемы.

Поиск единомышленников

«Я сама» — это, конечно, хорошо, однако давайте будем честны и признаем, что далеко не все в наших силах (насколько бы хорошими профессионалами вы не были, однако есть те области, в которых вы совершенно ничего не понимаете). Поэтому не пытайтесь быть впереди планеты всей и самостоятельно принимать те решения, за которые потом придется же и отвечать (тем более, если вы недостаточно хорошо разбираетесь в вопросе). Не бойтесь обращаться за помощью к единомышленникам. Таким образом вы обезопасите себя от неправильных действий и сможете перенять тот опыт, который пригодится вам в будущем.
Оценка рисков и последствий
Чтобы избежать ошибок и серьезных последствий психологи рекомендуют представить… что будет, если вы допустили все возможные промахи и результат оказался настолько плачевным, что вам и не снилось. Попробуйте оценить тяжесть последствий лично для вас и для окружающих. Подумайте, что именно двигало вами при принятии того решения, которое в итоге завело вас в тупик. Также запомните свои ощущения (разочарование, страх, крушение надежд и так далее) и эмоции. Представили все в мельчайших подробностях? А теперь измените сценарий и представьте, что вас ждет успех и признание. Попробуйте описать свои эмоции при положительном решении того или иного вопроса, что именно вы чувствуете, что вами руководило при данном выборе и так далее. Вот вам и ответ, То решение, которое не вызывало у вас восторга и привело к провалу явно является ошибочным, поэтому не стоит даже тратить на него свое время и силы. Выбирайте тот путь, который поможет вам получить желаемый результат.
Фото: Pexels.com Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
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