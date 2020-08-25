Почему женщины любят «пьяный» секс 

По статистике, более 30% женщин нужен алкоголь, чтобы расслабиться в постели. Причем чаще «пьяным» сексом занимаются одинокие девушки, нежели те, что состоят в отношениях. «Рамблер» расскажет, с чем же связана такая печальная тенденция.

Прежде всего, важную роль играет эмоциональный фактор. Представительницам слабого пола становиться легче согласиться на спонтанную связь после свидания. Глоток спиртного становится способом преодолеть неприятие секса или недостаток доверия.

Кроме того, некоторым женщинам секс в нетрезвом виде нравится больше обычного. Они избавляются от комплексов, начинают меньше беспокоиться о том, как выглядят без одежды или что скажут что-то лишнее.

Зависимость формируется быстро: начинается с порции перед свиданием, продолжается выпиванием на самой встрече, а потом это становится нормой для каждого свидания.

Все бы ничего, но у такой привычки есть и обратная сторона. Оргазм в пьяном виде становится практически невозможным, а сформировать здоровую эмоциональную связь с партнером — все труднее. Так что сиюминутная выгода от легкого тумана в мозгах может привести к более тяжелым и разнообразным последствиям, чем кажется.