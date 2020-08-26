7 фактов о мужчине, которые помогут понять его

О чем вы могли просто не подозревать.

Все мы знаем, что мужчины и женщины — абсолютно разные и часто непонятные друг для друга создания. Различиям полов посвящен не один труд именитых психологов, однако прийти к полному взаимопониманию пока не удается ни одной из сторон. Сегодня мы решили разобрать интересные факты о мужчинах, которые призваны помочь вам посмотреть на своего партнера под другим углом.

Мужчине важна ваша реакция

Иногда случается так, что мы сами убиваем в мужчине желание нас хвалить и восхищаться открыто. Вспомните, было ли такое, что ваш любимый говорил: «Ты такая красивая!», а вы отвечали: «Брось, ерунду говоришь». Важно понимать, что мужчине крайне важна реакция партнерши на его действия — если вы не находите важным оценить похвалу в свой адрес, почему в этом должен быть заинтересован ваш мужчина?

После нескольких подобных неудачных комплиментов он может просто потерять заинтересованность в том, чтобы радовать вас именно таким образом.

Конечно, не каждая женщина способна бурно радоваться подаркам и приятным словам, однако ни в коем случае не нужно обесценивать все сказанное мужчиной.

Мужчина любит женщин, не боящихся заговорить на любую тему

Болтливость не в меру — ужасное качество, однако умение поддержать и что важно — завести разговор — мужчина наверняка оценит. Как правило, в первое время мужчина и его спутница только присматриваются друг к другу, а потому каждая из сторон должна поработать над тем, чтобы у партнера не осталось к ней вопросов.

Мужчинам в принципе сложно поддерживать слишком долгие беседы, поэтому когда женщина берет на себя роль «заводилы», они облегченно вздыхают: они перестают испытывать неловкость в компании общительной женщины.

Мужчина не всегда знает, какая женщина ему нужна

Обычно, если мужчину и допытывают относительно предпочтений в женщинах, сильный пол ограничивается лишь внешними признаками, да и те со временем могут кардинально меняться — редко когда мужина до конца жизни предпочитает, допустим, блондинок. Все дело в конкретной женщине: она может совершенно не совпадать с женщиной из его фантазий, но при этом он будет испытывать невероятное влечение. Если хотите выяснить предпочтения потенциального партнера, не спрашивайте, лучше понаблюдайте за ним.

Тестостерон не делает мужчину заметно агрессивнее

Да, в животном мире самцы с низким уровнем тестостерона чаще всего выходят проигравшими в схватках за самок и добычу, в мире людей несколько иная ситуация. «Человеческий» мужчина нуждается в высоком уровне тестостерона, если испытывает проблемы с либидо. Хотя и женщин этот пункт касается в неменьшей степени.

Агрессивность мужчин зависит больше от качеств характера в совокупности с гормонами, а потому «сваливать» ответственность за агрессивное поведение исключительно на один тестостерон точно не стоит.

Количество волос на теле мужчины не говорит о его способностях в постели

К примеру возьмем азиатов — их тела лишены большого количества волос, но при этом партнерши редко жалуются на восточных мужчин в постели. Кроме того, с возрастом волосяной покров становится плотнее, но едва ли кто-то станет утверждать, что пожилой мужчина даст фору молодому по части интимной жизни.

Мужчины серьезно страдают из-за стресса

Считается, что большей психологической нагрузке подвержены женщины в силу особенностей психики. Психологи спешат опровергнуть эту теорию — мужчины страдают не меньше.

На мужчин, как правило, возлагается больше надежд, да и спрос чаще с них выше, находясь под таким давлением, мужчина просто не может оставаться спокойным и постоянно находится в заведенном состоянии, особенно если он единственный кормилец в семье. Чем старше становится мужчина, тем сильнее стресс влияет на его психику, что может привести к серьезным психическим расстройствам.

Климакс настигнет и его

Но только не употребляйте это слово в его присутствии — не нужно его пугать раньше времени. Да и сам процесс проходит не так активно, как у женщин. В случае с мужчинами климакс превращается в андропаузу: тестостерона становится все меньше, память ухудшается, сексуальна жизнь либо скуднеет, либо прекращается вовсе.

Однако современные медицинские методы могут помочь поддержать активную интимную жизнь еще как минимум 10—15 лет после наступления серьезной гормональной перестройки.