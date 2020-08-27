Неочевидные привычки, выдающие ваши комплексы 

Многие люди, страдающие от ряда комплексов, тщательно скрывают это, из-за чего нам сложно представить, что у них есть проблемы с самооценкой. Однако распознать закомплексованного человека проще, чем кажется на первый взгляд, — достаточно обратить внимание на его привычки.

"Рамблер" выбрал несколько самых неочевидных признаков, которые с головой выдают людей с низкой самооценкой.

Часто проявляют агрессию

Неуверенный в себе человек подсознательно ожидает, что над ним в любой момент могут начать смеяться. Именно поэтому он может вспылить без видимой на то причины, ведь для него агрессия — это защитный механизм. Даже в ситуациях, когда защищаться не от кого.

Не смотрят в глаза

Люди с низкой самооценкой чувствуют сильный дискомфорт, глядя в глаза собеседнику. Как правило, они стараются отвести взгляд или сосредоточиваются на постороннем объекте.

Склонны преувеличивать

Как ни парадоксально, но закомплексованные люди склонны публично переоценивать свою значимость. Делается это для того, чтобы получить одобрение со стороны окружающих и таким образом повысить самооценку.

Испытывают неловкость во время молчания

Под давлением собственных комплексов люди чувствуют себя крайне неловко в комнате, где воцарилось молчание. Им кажется, что причина тишины в них, и они будут стараться всеми возможными способами завести разговор вновь.