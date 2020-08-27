Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неочевидные привычки, выдающие ваши комплексы 

Мира Маркина 2 часа назад
Неочевидные привычки, выдающие ваши комплексы
Фото: depositphotos.com
Многие люди, страдающие от ряда комплексов, тщательно скрывают это, из-за чего нам сложно представить, что у них есть проблемы с самооценкой. Однако распознать закомплексованного человека проще, чем кажется на первый взгляд, — достаточно обратить внимание на его привычки.
"Рамблер" выбрал несколько самых неочевидных признаков, которые с головой выдают людей с низкой самооценкой.

Часто проявляют агрессию

Неуверенный в себе человек подсознательно ожидает, что над ним в любой момент могут начать смеяться. Именно поэтому он может вспылить без видимой на то причины, ведь для него агрессия — это защитный механизм. Даже в ситуациях, когда защищаться не от кого.

Не смотрят в глаза

Люди с низкой самооценкой чувствуют сильный дискомфорт, глядя в глаза собеседнику. Как правило, они стараются отвести взгляд или сосредоточиваются на постороннем объекте.

Склонны преувеличивать

Как ни парадоксально, но закомплексованные люди склонны публично переоценивать свою значимость. Делается это для того, чтобы получить одобрение со стороны окружающих и таким образом повысить самооценку.

Испытывают неловкость во время молчания

Под давлением собственных комплексов люди чувствуют себя крайне неловко в комнате, где воцарилось молчание. Им кажется, что причина тишины в них, и они будут стараться всеми возможными способами завести разговор вновь.
Видео дня. Как Газманов женился на супруге Мавроди
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рудковская призналась в семейном кризисе с Плющенко
Рудковская призналась в семейном кризисе с Плющенко
Модель снялась ню и прославилась
Модель снялась ню и прославилась
Миркурбанов рассказал, как увел молодую жену у Цуркана
Миркурбанов рассказал, как увел молодую жену у Цуркана
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Что на самом деле продают под видом морского коктейля
02:31
Что на самом деле продают под видом морского коктейля
Еда Здоровье
Комнатные цветы, которым не место в квартире
04:13
Комнатные цветы, которым не место в квартире
Дом и сад Здоровье
Россиянам рассказали о радиации в абрикосах
20:00
Россиянам рассказали о радиации в абрикосах
Еда Здоровье
Экономные способы изгнать колорадского жука с дачи
02:54
Экономные способы изгнать колорадского жука с дачи
Дом и сад
Шепелев будет платить за учебу сына миллионы
02:54
Шепелев будет платить за учебу сына миллионы
Звёзды Дети
Звездные дочки, унаследовавшие красоту матерей
02:46
Звездные дочки, унаследовавшие красоту матерей
Звёзды Красота
Почему тыквенные семечки нужно есть каждый день
03:19
Почему тыквенные семечки нужно есть каждый день
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение