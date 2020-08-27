Горькие ошибки, о которых жалеют женщины спустя годы

Сотни женщин по всему миру совершают одни и те же ошибки, даже не подозревая о том, к каким последствиям они могут привести. "Рамблер" выбрал самые распространенные действия, о которых девушки горько сожалеют спустя годы. Проверьте, возможно вы совершаете эти ошибки прямо сейчас.

Не отпускаете старые отношения

Вполне нормально тосковать по некогда близким людям, которые ушли из вашей жизни. Однако если вы уже долгое время только и делаете, что тратите время на размышления о прошлом, скорее всего вам не удастся построить новые хорошие отношения в настоящем и в будущем.

Остаетесь на нелюбимой работе

Так или иначе мы проводим на рабочем месте большую часть своей жизни. Вот почему крайне обидно тратить эту часть на нелюбимое занятие. Безусловно, бывают разные обстоятельства, и порой уйти с опостылевшей работы, которая хорошо оплачивается, но не приносит удовольствия, довольно сложно. Но вы определенно будете жалеть, если так и не попробуете найти свое истинное призвание.

Недовольны своей внешностью

Если вы десятилетиями взращивали комплексы внутри себя, не так-то просто взглянуть на собственную внешность свежим взглядом. Однако вместе с тем можно всю жизнь провести в гонке за мифическим идеалом, так и не приблизившись к нему. Попробуйте полюбить себя такой, какая вы есть, прямо сейчас, и ваша жизнь заметно улучшиться.