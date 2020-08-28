Какой вы псих по знаку зодиака 

Хватит притворяться, пора выпускать наружу легион внутренних чертей и психа, который ими всеми вертит. Что-что? Говорите, вы полностью и неизлечимо здоровы? Просто вы еще не познакомились с вашим наглухо отбитым безумцем. Так что наливайте чай/кофе/теплую водку — будем знакомиться.

Овен — Скрытый псих

Выглядит настолько адекватно, что начинает пугать. Помнит дни рождения всех соседей, встает в пять утра, чтобы побегать и приготовить себе полезный завтрак, не то, что не заталкивает в рот, но и не думает по ночам о жареной курице, картошечке и огромном торте, не пьет, не курит, жизни никого не учит. Пахнет чем-то ну очень нездоровым! Возможно, по ночам о борще Овен и не думает, а о свежих мозгах тех самых соседей — точно грезит. Но, как говорится, не пойман — не псих.

Телец — Лживый псих

Натуральные цвет волос, размер груди, вес, ментальное здоровье (ага, щас), девичье имя матери, число сексуальных партнеров — об этом вам Телец соврет на первой же минуте знакомства. Даже если вы не спрашивали. На второй пойдут истории о контакте с НЛО, полетах на Марс, о реинкарнации, экстрасенсорных способностях Тельца, а еще вы узнаете, что у нее есть личный самолет, вертолет, яхта, золотой унитаз, летающий слон. Бегите, пока не добрались до знаменитостей, которые ее звали замуж и кровных узах с самим Трампом. К слову, теории заговора — тоже ее рук дело.

Близнецы — Загадочный псих

С легионом субличностей Близнецы живут дружно и весело, но то, что у каждого из этих ребят за пазухой еще по собственной «твари» сидит — большая тайна даже для самого Близнеца. Матрешка психопатии — какая прелесть! Главное — на самого отбитого не нарваться: при общении с ним лоботомия покажется милой и необходимой процедурой.

Рак — Фанатичный псих

Готова поклоняться всему, что блестит или сладко говорит, или жалеет. Как вы понимаете, вера меняется со скоростью света: сегодня она почитает нового мужчину, завтра — психотерапевта, послезавтра — Мистера Пропера. А вот когда собственной семьей обзаведется, сама станет духовным лидером с деспотичными наклонностями: нужно, чтобы домашние рабы пол и стены каждую секунду натирали, хвалили Ее Величество за воздух, воду и лучшие годы, потраченные на них и жалели, потому что живет она с ними, недостойными.

Лев — Истеричный псих

Закатывать истерики, чтобы тарелки самостоятельно бились, ваши барабанные перепонки лопались, нервы портились, самооценка падала, а голова билась о стену тоже самостоятельно — Львиная суперспособность. К слову, скандалить по поводу — неинтересно, а вот наехать на незнакомца из-за его невидимого попугая на плече, который каркнул ей вслед непристойность — в этом уже есть смысл. Но это еще полбеды. Вторая пролегает где-то на линии самооценки. Попробуй только не сказать ей комплимент, она тебе в кофе пурген подмешает, в спину плюнет, котика в заложники возьмет.

Весы — Больной псих

Здоровье только снится. Горло болит — точно коронавирус, нога чешется — все, приехали — рак, в боку кольнуло — сердечный приступ пришел. А если нигде и ничего не чешется, не колется, не болит, значит у нее самое страшное — не проявляющая себя болезнь. Но Весы умудряются не только ходить на медосмотры по 20 раз в год, они знают личные телефоны всех врачей в поликлинике, ставят диагнозы бабушкам в очередях и спорят с персоналом о непоставленном диагнозе. Страшные все же люди!

Дева — Чистоплотный псих

У Девы есть чистящие средства на все случаи жизни, несколько моющих пылесосов, робот-пылесос, очиститель воздуха, самоочищающиеся губки и домработница на всякий случай. Съел, Мистер Пропер? А еще подруг, таких же хозяюшек, но не безумных, она заводит, чтобы поунижать фотографиями своей стерильной квартиры. И попробуют только дети или муж чихнуть в этом дворце чистоты, она их изнутри промоет.

Скорпион — Буйный псих

Все остальные заталкивают поглубже свои ментальные отклонения, а Скорпион выпячивает, стращает и шантажирует окружающих. Разжигает конфликты между самыми близкими, лжет даже священнику, манипулирует детьми и их родителями, кушает мозг каждого близкого на завтрак, обед и ужин, а как она радуется чужим неудачам…словно ребенок! Можно, конечно, списать это всё на больной разум, но мы уверены, что просто характер достался от папочки, а хвост и рога она умело прячет в прическе и модных спортивных штанишках.

Стрелец — Добропорядочный псих

Ну какая еще красотка кинет вам в лицо горстку черного перца, а потом пожелает пару раз «Будьте здоровы», когда на вас нападет чихание? Кто с радостью подскажет вам путь совершенно в противоположную сторону от правильной, незаметно подложит в вашу продуктовую корзину дорогой коньяк и несколько сортов сыра, включит классическую музыку в три часа ночи и дрель в семь утра в выходной? Да никто. Только Стрелец делает вашу жизнь хотя бы немного интересной. Ну, по крайней мере, она так думает.

Козерог — Депрессивный псих

Козерог развлекается по-черному. Когда ее кот или пес впадают в анабиоз, чтобы не слушать ее грустные истории и нытье, она идет по друзьям, родственникам, знакомым. Обязательно приходит в гости с чётным количеством цветов, приносит завялые фрукты и свою грустную мину. Рассказывает, как всё плохо, когда и как все умрут и какой круг ада ожидает именно вас. А если на вас не действует — падает на пол, начинает реветь, пока не затопит соседей снизу или пока вы не получите сердечный приступ. В любом случае довольна собой останется и завтра пойдет искать новую «жертву».

Водолей — Параноидальный псих

Мировое правительство, зеленые человечки, великий летающий мозг, агенты ФБР ФСБ , КГБ — за Водолеем следят все. Даже соседка Валя из второго подъезда — точно на бывшего работает или для следующего компромат на Водолея собирает. Спит только при включенном свете и по пять секунд каждые два часа, «проверяет» еду на коте, а потом ест сама, новых знакомых не заводит, старым двери не открывает. К слову, зимой ей становится лучше — Водолей выползает из своей тайной квартиры и, что удивительно, выглядит и ведет себя как человек, только иногда внутренним голосам отвечает. Но а кто с ними не разговаривает, правда?

Рыбы — Пассивный псих

А чего Рыбке плавниками махать? У Рыбки все хорошо! Да, иногда единороги во внутреннем мире насаживают на свой радужный рог бобров и касаток, гномы уходят в запой и повсюду блюют радугой, говорящие коты переходят на русский матерный, но это ненадолго — на месяц-год. Потом все вновь радостно поют песни Жанны Агузаровой и кушают все, что душе угодно. Красота!