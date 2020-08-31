Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как по одному взгляду на человека понять, что он лжет 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Как вычислить лжеца
Фото: depositphotos.com
Людям часто приходится врать. Иногда эта ложь во благо, иногда — из злых побуждений. Тем не менее, никому не хочется лишний раз быть обманутым — нутром мы всегда чувствуем, когда нам что-то не договаривают. Так как же определить ложь, расскажет «Рамблер».
Существует ряд признаков, которые свидетельствуют о лжи. Важно распознавать их, тогда вас не удастся обмануть даже самому профессиональному лжецу.

Изменение ритма дыхания

Во время лжи человек может начать тяжело дышать — это рефлексивное действие. Это связано с учащением сердцебиением и изменением притока крови. Кроме того, это сопровождается неосознанным подъемом плеч.

Повторение слов и фраз

Когда человек пытается в чем-то убедить вас, он, в первую очередь, убеждает сам себя. Поэтому ему приходится по несколько раз повторять одно и то же. Таким образом он согласовывает ложь в своем сознании. Также это, своего рода, попытка выиграть немного времени.

Проявление агрессии

В порыве лжец может, например, начать тыкать в оппонента пальцем или переходит на повышенные тона. Здесь работает принцип «лучшая защита — это нападение». Человек переходит в оборону, пытаясь поменяться ролями с тем, кто ловит его на лжи.

Пристальный взгляд в глаза

Зачастую, когда люди лгут, они отводят глаза. Но более профессиональные обманщики наоборот смотрят слишком пристально. Настолько, что порой забывают моргать. Такой метод используется в том числе для того, чтобы запугать оппонента и доказать твердость своей позиции.

Добавление ненужных деталей

Лгуны часто пытаются перегрузить собеседника лишней информацией. Они раскрывают все больше деталей, о которых их, скорее всего, даже и не спрашивали, при этом уходя от самого главного. Такой прием используется с целью убедить человека, что лжец максимально открыт и честен.

Прикрытие уязвимых частей тела

Это проявление языка тела. Лжецы всегда неосознанно тянуться руками к животу, шее, рту. Они как бы прикрывают каналы коммуникации, чтобы не сболтнуть лишнего. Кроме того, таким способом обманщик пытается справиться с волнением, перенося вектор своего внимания на части своего тела.
Видео дня. Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
Женский форум 2
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта судьба жившей пять лет в больнице девочки
Раскрыта судьба жившей пять лет в больнице девочки
Кафельникова показала пикантные фото
Кафельникова показала пикантные фото
«Сергей, а где вы стринги покупаете?»
«Сергей, а где вы стринги покупаете?»
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Что стало с малышом, родившимся седым
04:01
Что стало с малышом, родившимся седым
Дети
Главные скандалистки российского шоу-бизнеса
11:26
Главные скандалистки российского шоу-бизнеса
Звёзды
Как избавиться от лишних кило без сложных диет
05:09
Как избавиться от лишних кило без сложных диет
Здоровье
Солист Little Big объявил о разводе с Татаркой
06:27
Солист Little Big объявил о разводе с Татаркой
Звёзды
Эксперты рассказали о пользе сегодняшней «Докторской»
20:10
Эксперты рассказали о пользе сегодняшней «Докторской»
Еда Здоровье
Анна Михалкова показала внучку, ставшую копией деда
02:56
Анна Михалкова показала внучку, ставшую копией деда
Звёзды Дети
Стало известно, чем болен Дмитрий Певцов
00:22
Стало известно, чем болен Дмитрий Певцов
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение