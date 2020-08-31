Как вычислить лжеца

Людям часто приходится врать. Иногда эта ложь во благо, иногда — из злых побуждений. Тем не менее, никому не хочется лишний раз быть обманутым — нутром мы всегда чувствуем, когда нам что-то не договаривают. Так как же определить ложь, расскажет «Рамблер».

Существует ряд признаков, которые свидетельствуют о лжи. Важно распознавать их, тогда вас не удастся обмануть даже самому профессиональному лжецу.

Изменение ритма дыхания

Во время лжи человек может начать тяжело дышать — это рефлексивное действие. Это связано с учащением сердцебиением и изменением притока крови. Кроме того, это сопровождается неосознанным подъемом плеч.

Повторение слов и фраз

Когда человек пытается в чем-то убедить вас, он, в первую очередь, убеждает сам себя. Поэтому ему приходится по несколько раз повторять одно и то же. Таким образом он согласовывает ложь в своем сознании. Также это, своего рода, попытка выиграть немного времени.

Проявление агрессии

В порыве лжец может, например, начать тыкать в оппонента пальцем или переходит на повышенные тона. Здесь работает принцип «лучшая защита — это нападение». Человек переходит в оборону, пытаясь поменяться ролями с тем, кто ловит его на лжи.

Пристальный взгляд в глаза

Зачастую, когда люди лгут, они отводят глаза. Но более профессиональные обманщики наоборот смотрят слишком пристально. Настолько, что порой забывают моргать. Такой метод используется в том числе для того, чтобы запугать оппонента и доказать твердость своей позиции.

Добавление ненужных деталей

Лгуны часто пытаются перегрузить собеседника лишней информацией. Они раскрывают все больше деталей, о которых их, скорее всего, даже и не спрашивали, при этом уходя от самого главного. Такой прием используется с целью убедить человека, что лжец максимально открыт и честен.

Прикрытие уязвимых частей тела

Это проявление языка тела. Лжецы всегда неосознанно тянуться руками к животу, шее, рту. Они как бы прикрывают каналы коммуникации, чтобы не сболтнуть лишнего. Кроме того, таким способом обманщик пытается справиться с волнением, перенося вектор своего внимания на части своего тела.