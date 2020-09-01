7 советов для тех, кто все еще боится выйти в офис

Во время самоизоляции около 80% российский компаний перевели своих работников на удаленный формат работы, чтобы их обезопасить и дать возможность выполнять свои обязанности в комфортных условиях.

И если одни сотрудники с трудом переносили тот факт, что их временно лишили возможности посещать офиc, то другие с пониманием отнеслись к данному факту и испытали настоящий стресс, когда ограничения, связанные с пандемией, закончились и работодатели захотели вернуться к прежнему режиму работы. Как же быть тем, кто все еще не готов психологически возвращаться в офис — в материале Passion.ru.

«Я сидела дома так долго, могу остаться еще на какое-то время»

Большинство людей уверены, что раз они провели дома столько времени, то почему бы им не остаться и дальше в таком формате? Это все, безусловно, обсуждается с работодателем и если он готов пойти вам на встречу и оставить вас на удаленке и дальше, то почему бы и нет, тут главное не заскучать в четырех стенах и не сделать так, чтобы каждый день превратился в рутину. Иначе через какое-то время вы просто перестанете получать удовольствие от работы и захотите либо сменить сферу деятельности, либо вовсе уйти в долгосрочный отпуск.

«Я некомфортно чувствую себя среди большого количества людей»

Психологи рекомендуют не паниковать, а использовать специальные средства защиты и при первых признаках недомогания сразу же обращаться за помощью. Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением, иначе можно лишь усугубить ситуацию. И закрываться в четырех стенах тоже не стоит. Вы же не сможете сидеть дома вечно. В какой-то момент вам все равно придется вернуться к прежним реалиям, так почему бы не ускорить этот процесс и не извлечь максимум пользы из этой ситуации.

«Маски и дополнительные средства дезинфекции не спасут меня от вируса»

По мнению медиков, соблюдать элементарные правила безопасности необходимо, чтобы минимизировать риски и уберечь своих близких (особенно это актуально для тех, кто проживает с пожилыми родственниками, которые, как известно, тяжелее переносят коронавирус). Да и некоторые люди переносят болезнь бессимптомно, поэтому не факт, что человек, находящийся рядом с вами, полностью здоров (он может просто не знать о заболевании, потому как чувствует себя неплохо). Подумайте об этом, когда в следующий раз решите не надевать маску в общественном месте.

«Я отвыкла от коллег и корпоративов»

Многие представители крупных российских компаний признались, что первым делом после возвращения сотрудников в офис устроили праздник или провели тимбилдинг, чтобы сплотить команду, которой несколько месяцев приходилось общаться только в онлайн режиме.

Некоторые сотрудники действительно отвыкли от реального общения, поэтому чтобы помочь им освоиться, руководство пошло на такие меры.

«Мне кажется, что в офисе меня никто не ждет»

На самом деле это не так. Руководители большинства компаний за время пандемии пересмотрели качество (и формат) работы, оптимизировали процесс и приняли специальные меры, помогающие сделать офис более комфортным и безопасным. А все для того, чтобы условия труда соответствовали нормам, и вы не чувствовали напряжения или страха от того, что вам пришлось, что называется, вернуться в строй.

«Мне психологически сложно вернуться в прежний режим работы»

Если вы психологически не можете перестроиться и выйти из этого режима самостоятельно, тогда вам необходимо воспользоваться помощью специалиста. Так, например, во многих крупных компаниях предусмотрен кабинет психолога, и любой сотрудник может обратиться со своими проблемами и страхами.

Психологическая поддержка в данном случае может помочь вам осознать, что проблемы на самом деле не существует, нужно лишь выработать определенные правила, которые помогут вам быстрее включиться в процесс.

Советы, как настроиться на полноценный рабочий ритм:

Не забывайте о средствах защиты и избегайте мест скопления людей

Чтобы сохранить здоровье и обезопасить своих друзей и родных от возможного заражения, постарайтесь не пренебрегать элементарными правилами защиты и избегайте мест скопления людей (даже в офисе старайтесь соблюдать дистанцию и по возможности проводить совещания, предусматривающие участие большого количества сотрудников, онлайн).

Не нагружайте себя сразу по максимуму

Не геройствуйте и не пытайтесь переделать все дела за раз. Для начала наметьте себе план действий и распределите задачи, исходя из их приоритетности. Тогда у вас есть шанс не упустить ничего важного из вида и не впасть в депрессию от того, сколько на вас сразу же навалилось дел. Действуйте постепенно и тогда у вас все непременно получится.

Дайте себе время привыкнуть, не корите, если что-то не получается с первого раза

Не будьте к себе слишком строги. Если у вас что-то не получилось с первого раза, то не опускайте руки, а взгляните на ситуацию под другим углом и попробуйте найти решение проблемы.

Или возьмите паузу и вернитесь к решению того или иного вопроса тогда, когда будете готовы.

Устраивайте частые перерывы и переключайтесь между задачами

Чтобы не перегореть раньше времени и не разочароваться в процессе, попробуйте не загонять себя до потери пульса, а устраивать регулярные перерывы на отдых или хотя бы переключаться с одного процесса на другой. Тогда есть шанс успеть сделать гораздо больше за то же время и не навредить своему здоровью.

Делайте что-то, что так любили раньше

Вспомните, чем вы любили заниматься раньше и не лишайте себя удовольствия, ограничивая те или иные радости. Постарайтесь изменить маршрут дом-работа-дом, тогда вам станет намного комфортнее, вы избавитесь от определенных страхов и сможете изменить жизнь к лучшему.

Балуйте себя

При признаках недомогания сразу же обращайтесь к врачу. Если вдруг обнаружите у себя какие-то признаки ОРВИ, то не паникуйте или не игнорируйте, пуская все на самотек. Эксперты предупреждают, что заниматься самолечением не стоит — можно упустить время и лечение тогда окажется не таким эффективным, как могло бы быть в самом начале.