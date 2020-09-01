Стыдные фразы, которые не скажет умная женщина

На первый взгляд эти фразы могут показаться вполне обыденными, но на самом деле они с головой выдают женщину с низкой самооценкой, которая вдобавок к этому не отличается высоким IQ. Подробнее о выражениях, про которые давно пора забыть — в материале "Рамблера".

"Я всего добилась сама"

Нет ничего зазорного в том, чтобы развиваться и достигать карьерных высот исключительно посредством усилий и трудолюбия. Однако не стоит обесценивать помощь со стороны окружающих, какой бы она ни была. В жизни каждого из нас есть ряд людей, которые помогли нам в достижении целей: кто-то поддержал морально, кто-то помог принять судьбоносное решение.

"Я стараюсь, но у меня не получается"

Не стоит оправдывать свои провалы данной фразой. Так вы лишь акцентируете внимание на том, что не можете приложить достаточно усилий для решения той ли иной задачи и при этом ищете одобрения окружающих. Либо признайте задачу неразрешимой, либо взгляните на нее под другим углом.

"Может, я сейчас скажу глупость, но…"

Начиная предложения с этой фразы вы автоматически дискредитируете собственные умственные способности. Это нормально — не знать чего-то. И уж тем более нет ничего постыдного в том, чтобы высказывать свое мнение, даже если кому-то оно покажется "глупым". Не обесценивайте себя и свои мысли.