Зачастую женщины сталкиваются с вербальным домогательством мужчин в общественных местах. Уличные приставания называются кэтколлингом. «Рамблер» расскажет, почему же представители сильного пола позволяют себе такие вольности и как девушкам на них реагировать.
Прежде всего, стоит понять, что кэтколлинг – это разновидность харассмента, к которому относятся сальные комплименты, свисты, цоканья, причмокивания и непристойные жесты. Каждая женщина хоть раз сталкивалась с подобным. Причем такое поведение мужчин ни коим образом не связано с тем, как выглядит девушка. Домогаются и до тех, кто в откровенных нарядах, и до тех, в длинных платьях.
Причины такого вызывающего поведения представителей сильного пола:
- ради смеха – многие мужчина находят это забавным;
- игнорирование чужих чувств – парни не считают, что нарушают личные границы женщин, для них это не более, чем проявление симпатии;
- чувство безнаказанности – абьюзеры получают удовольствие от того, как реагирует их жертва и знают, что им за это ничего не будет;
- вымещение неуверенности в себе – некоторые таким образом самоутверждаются, пытаясь унизить девушку;
- поведение «настоящего мужика» - удивительно, но многие действительно считают, что именно так нужно знакомиться с женщинами.
Как бы то ни было, кэтколлинг наносит вред и больно ранит девушек. Большинство стараются игнорировать подобное поведение со стороны мужчин, так как просто не знают, как с этим бороться. Тем не менее, такие выходки пугают представительниц слабого пола, оставляя на душе осадок беспомощности и обиды.
Но бывают случаи, когда кэтколлинг переходит к более настойчивым приставаниям, которые уже могут нанести физический вред. Поэтому в таких ситуациях девушкам необходимо соблюдать некоторые правила:
- установить зрительный контакт – не стоит бояться посмотреть в глаза обидчику и сделать это как можно тверже и увереннее. В большинстве случаев это может послужить для мужчины поводом задуматься о своем поведении;
- убедиться, что вам ничего не угрожает – важно понять, что это не более, чем вербальные домогательства. Если вы чувствуете, что мужчина может перейти черту, постарайтесь побыстрее уйти, поймать такси или попросить о помощи. Ваша главная цель – увеличить дистанцию с агрессором;
- говорить спокойно – не стоит сюсюкать с обидчиком и, тем более, грубить. Это может спровоцировать физическую агрессию. Поэтому скажите мужчине твердо о том, что вам неприятно такое поведение.