Зачастую женщины сталкиваются с вербальным домогательством мужчин в общественных местах. Уличные приставания называются кэтколлингом. «Рамблер» расскажет, почему же представители сильного пола позволяют себе такие вольности и как девушкам на них реагировать.

Прежде всего, стоит понять, что кэтколлинг – это разновидность харассмента, к которому относятся сальные комплименты, свисты, цоканья, причмокивания и непристойные жесты. Каждая женщина хоть раз сталкивалась с подобным. Причем такое поведение мужчин ни коим образом не связано с тем, как выглядит девушка. Домогаются и до тех, кто в откровенных нарядах, и до тех, в длинных платьях.

ради смеха – многие мужчина находят это забавным;

игнорирование чужих чувств – парни не считают, что нарушают личные границы женщин, для них это не более, чем проявление симпатии;

чувство безнаказанности – абьюзеры получают удовольствие от того, как реагирует их жертва и знают, что им за это ничего не будет;

вымещение неуверенности в себе – некоторые таким образом самоутверждаются, пытаясь унизить девушку;

поведение «настоящего мужика» - удивительно, но многие действительно считают, что именно так нужно знакомиться с женщинами. Причины такого вызывающего поведения представителей сильного пола:

Как бы то ни было, кэтколлинг наносит вред и больно ранит девушек. Большинство стараются игнорировать подобное поведение со стороны мужчин, так как просто не знают, как с этим бороться. Тем не менее, такие выходки пугают представительниц слабого пола, оставляя на душе осадок беспомощности и обиды.