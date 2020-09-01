Что означают эротические сны

Сны о сексе время от времени бывают у всех. Часто в них фигурируют бывшие, причем не всегда — с интимным подтекстом. Как понять, что значит конкретный сон и стоит ли срочно сообщать об этом бывшему?

1. Первая любовь или экс

Если тебе приснилась бурная ночь с тем, кого давно нет в твоей жизни, не спеши признаваться в этом нынешнему партнеру и подозревать себя в чувствах к бывшему.

Это — самый распространенный тип снов о сексе. И имеется в виду не сам человек, а чувства, с которыми вы встречались: первая любовь, возбуждение, радость…

Если это повторяется часто, подумай, что тебя не устраивает в нынешних отношениях. Может, чувствуешь себя одинокой или недостаточно любимой?

2. Незнакомец без лица

Помнишь эпизод из фильма «Когда Гарри встретил Салли», где она рассказывает, что лет с двенадцати ей снился незнакомец без четкого лица, который раздевал ее и всячески ублажал? Гарри это не понравилось, но такая фантазия занимает почетное второе место в этом рейтинге.

Смысл сна не в том, что где-то тебя ждет таинственный незнакомец.

Это сон о тебе самой, о том, что ты хочешь привнести в свою жизнь, какие желания сделать частью повседневности.

3. Просто друг

Еще один гость сексуальных снов — человек, о котором ты ничего такого не думаешь. И снова это — о тебе! Назови три основных качества этого человека — и подумай, чего из этого тебе не хватает. Подсознание — сложная штука, иногда оно дает рекомендации совсем уж необычным способом.

4. Женщина

Секс с человеком своего пола, если ты гетеросексуалка, не предлагает сменить ориентацию. Такие сны часто посвящены твоему партнеру или окружению. Подумай о характере той, что явилась во сне. Она добрая или злая, мягкая или строгая? Что ты чувствуешь, когда показываешь лучшую работу в отделе, состоящем в основном из мужчин? Давно ли вы практиковали такие ласки с бойфрендом?

5. Знаменитость

Возможны два варианта. Ты действительно считаешь этого человека горячим парнем и вполне могла бы с ним переспать, если бы выпала возможность. Или это очередное сообщение от подсознания с предложением назвать три вещи об этом человеке. Подумай, чем именно он знаменит и почему. Если это музыкант — вспомни текст популярной песни и поищи ответы там. Если писатель — книгу, и так далее.

6. Враг

Если ты занимаешься сексом во сне с тем, кого ненавидишь, возможно, тебе стоит наладить отношения с этим человеком. Если это невозможно, подумай, какие его качества или способности ты хотела бы видеть у себя. Может, он выдающийся танцор, а ты всегда хотела танцевать. Или он работает в компании твоей мечты? Не зацикливайся на том, почему видишь его голым в своем сне.

А еще такой сон может означать, что хватит испытывать ненависть, это плохое чувство, которое стоит заменить хотя бы безразличием.

7. Коллега

Такие сны похожи на вариации с участием друга, но тут стоит обратить внимание на рабочие качества коллеги, которых тебе недостает. Если снится начальник, это другое дело. Сон о том, кто имеет на тебя влияние, может означать, что тебе нужно проявить больше властности в каких-то жизненных аспектах или учиться быстрее принимать решения.

8. Групповой секс

Такой сон не означает, что ты этого хочешь по‑настоящему. Скорее всего, у тебя просто«передоз» количества дел, которые нужно выполнять и контролировать в одно и то же время. Ты путаешься, что-то забываешь — и получается не очень хорошо. Если это так, постарайся избавиться от части этих дел, передай их кому-нибудь или отложи на потом.

9. Секс в публичном месте

Тут все просто: видимо, эта сфера твоей жизни доминирует над другими, ты много о ней говоришь или уделяешь больше всего времени. Если это офис, полный коллег, то тебе стоит подумать об отпуске. Если школа — вспомни, что тебе там не нравилось или что врезалось в память сильнее всего — возможно, это и будет ответом.

10. Секс в детской комнате

Сны о детстве, особенно с интимным подтекстом, часто означают, что тебе стоит вспомнить какие-то события из того периода. Что тебе запомнилось, что хотелось бы забыть? То же самое — о любом другом предыдущем месте твоей жизни. Сравни старую версию себя с той, что есть сейчас, и поймешь, почему действо происходит именно там. Возможно, в некоторых случаях ты до сих пор играешь роль ребенка.

11. Оргазм во сне

Такие сновидения часто означают удачное завершение большого проекта или полное удовлетворение своей нынешней жизнью. Ура!

12. Беременность

Это не совсем сон о сексе, но поскольку она наступает в результате полового акта, добавим сюда и ее. Чаще всего такой сон не требует срочного проведения теста в туалете, а говорит о каких-то делах и проектах в стадии развития, которые тебе хотелось бы довести до логического завершения.