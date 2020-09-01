Как войти в сентябрь в отличном настроении

Да, мы тоже не можем поверить, что лето закончилось.

Лучшим должен быть ваш каждый год и день, а не только моменты, когда вы едете в отпуск или выходите замуж. Даже в тех условиях, когда в мире царит довольно опасная обстановка, можно безопасными способами радовать себя и находить причины просыпаться по утрам с улыбкой. Однако не все люди умеют радоваться мелочам, а значит наша задача — изменить их мышление. С заботой о вас, предлагаем несколько способов в этом материале.

Разберитесь с проблемами

«У меня сплошная чёрная полоса в жизни», — жалуетесь вы подруге после того, как по дороге вас облила из лужи машина, а после случайно сломался ноготь. Стоит ли накладывать на себя крест из-за таких неурядиц? Помните, что масштаб личности определяется серьёзностью проблем, которые могут вывести ее из себя. Успокойтесь и подумайте, как можно избежать неприятностей.

Может все не так плохо — и водитель машины увеличил скорость, а после пожалел о необдуманном поступке, и ноготь сломался лишь потому, что вам пора обновить маникюр — не так ли?

Хватит видеть одни негативные моменты: посмотрите, как ярко светит солнце, порадуйтесь комплименту от подруги и приглашению на свидание от любимого человека.

В каждом вашем дне есть «крючки», за которые можно зацепиться и поднять самой себе настроение.

Измените режим дня

Сейчас продолжительность светового дня стремительно уменьшается. Плюс, если вы учитесь в университете или у вас уже есть дети, которые вновь пошли в сад и школу, стрессовое состояние будет сопровождать смену вашего распорядка дня.

Старайтесь спать не меньше 7 часов, а лучше 8—9 — так вы поддержите иммунитет в период простуд и дадите себе сил для грядущего дня.

Спать важно в полной темноте — плотно закрывайте шторы, а для легкого просыпания утром купите световой будильник.

Запланируйте выходные

После насыщенного лета сложно переключиться на однообразный режим дня. Чтобы не попасться на удочку рутинных будней, старайтесь придумывать новые развлечения на каждую субботу и воскресенье. Пожалуйста, будьте аккуратны и старайтесь меньше контактировать с другими людьми. Так мы не советуем вам рисковать зря и ходить в кино, тогда как аренда дома на берегу озера за городом или картинг один на один со второй половиной пойдет вам на пользу. Лучше потратить отложенные на отпуск деньги на такие выходные, чем провести месяц на юге, а после вернуться домой и начать хандрить.

Поговорите с близкими

Не бойтесь просить поддержки и признаваться, что вам грустно. Мы тоже не заметили, как закончилось лето, а дела навалились друг на друга. В этой ситуации важно услышать, что с вами все в порядке и такое настроение пройдет в скором времени.

Старайтесь не оставаться наедине с собой, чтобы собственными негативными мыслями не загонять себя в лужу.

Особенно это касается девушек — мы больше склонны к самоанализу, тогда как в большинстве случаев ситуацию стоит пустить на самотёк, пока вы не знаете, как вернее поступить. Тратьте энергию на спорт и делительные прогулки — так и настроение быстрее вернётся, и килограммы лишние потеряете!