Почему женщины лучше управляют семейным бюджетом

В чем разница между хозяйкой и содержанкой? Хозяйка, получая деньги от мужчины, управляет ими, вкладывая в хозяйство и детей, а содержанка — тратит лишь на себя, пользуясь своим, как правило, временным положением. Именно этот ответ на вопрос стал ключевым для психологов в споре, кто должен управлять семейным бюджетом: мужчина или женщина?

Кандидат психологических наук Татьяна Тарасова приводит такие данные: когда в семье наступают трудные времена, мужчина думает, где бы подзаработать, а женщина — на чем сэкономить. Поэтому, как установили исследования, в трудные времена даже в наиболее патриархальных семьях мужчины нередко передают бразды финансового правления женам.

Еще одно исследование, на которое ссылается Татьяна Тарасова, говорит о том, что полностью бюджетом распоряжается жена в основном в семьях с низким доходом. Если же супруги более или менее обеспечены, семейными деньгами в большинстве случаев они управляют сообща.

По словам психолога, аналогичное исследование проводилось британскими учеными. И там пришли к такому же выводу: в семьях с небольшим достатком деньгами управляют женщины. Совместно финансовые вопросы решаются супругами, чей доход близок к среднему классу.

Немцы Бодо Шефер и Карола Ферстл, авторы книги «Деньги хорошо влияют на женщину», согласны с тем, что 90% шопоголиков — это женщины. Но это, по их мнению, объясняется не тем, что женщины склонны только тратить, а тем, что именно они выбирают продукты, одежду для себя и детей, лекарства, развивающие и образовательные программы и студии для детей, кухонные и бытовые принадлежности, — все то, без чего не обойтись в современной жизни.

Авторы предлагают представить ситуацию, когда в магазин за продуктами послали мужчину: 95% сильного пола возьмут первое, что попало на глаза из составленного женой списка, либо нужное, по его определению.

Женщина в такой ситуации обратит внимание на производителя, срок годности, цену товара. Что касается одежды, то, по данным интернет-магазинов, 73% их аудитории — это женщины, которые делают покупки онлайн, выбирая самые выгодные предложения.

Женщина знает, сколько нужно отложить на оплату коммунальных услуг, дополнительное образование детей, их питание в школе. Она всегда в курсе, сколько в месяц уходит на бытовую химию и на лекарственные препараты.

При этом, утверждают Бодо Шефер и Карола Ферстл, о себе женщина часто вообще забывает. К примеру, одна из немецких компаний в качестве эксперимента предложила женщинам составить долгосрочный финансовый план.

В нем дамы учли практически все, кроме гонорара за свой труд по составлению этого плана. При этом специалисты компании особо указывают на тот факт, что в эксперименте участвовали только женщины с образованием в сфере менеджмента.

Представить себе мужчину, который бы забыл о гонораре, практически невозможно, уверяют психологи.

В то же время, получив в руки солидную сумму, женщина способна лучше мужчины инвестировать ее. К такому выводу пришли специалисты из Bank of America Merrill Lynch . Проанализировав инвестпортфели своих клиентов, они выяснили, что женщины, занимаясь инвестициями, проявляют большую консервативность и дисциплинированность.

Они охотнее вкладывают деньги, когда предвидят потенциально понятный и позитивный результат. Мужчины при инвестировании, утверждают служащие коммерческой структуры, более агрессивны и рискованны. Поэтому у женщин доходность во вложениях обгоняет мужскую.

Это подтверждают и российские банковские служащие. Так, Ольга Ваксина, руководитель сегментов премиального банковского обслуживания Citigold &CitiGold Private Client, подтверждает, что женщины-инвесторы выбирают наименее рискованные инструменты с преимущественно долгосрочным характером.

Женщины действительно управляют финансами лучше мужчин, уверяют исследователи американской компании Experian. В качестве доказательства они приводят следующие данные: женщины на 7,9% реже допускают просрочки по уплате ипотечного кредита, у них на 3,7% меньше задолженность по кредитным картам.

Российское Объединенное кредитное бюро и сервис онлайн-кредитования «Е заем» провели совместное исследование платежной дисциплины заемщиков в целом по рынку МФО и в сегменте онлайн.

По их данным, во всех сегментах рынка мужчины, в отличие от женщин, хуже справляются со своими платежными обязательствами — просрочки платежей свыше 30 дней допускают 42,1% мужчин и 37,7% женщин. В онлайн-сегменте просрочки на тот же срок отмечены у 18,2% мужчин и 17,5% женщин.

Микрофинансовая организация «Домашние деньги» самыми благонадежными клиентами называет домохозяек, учителей и молодых мам в декретном отпуске. Среди этих категорий просрочка по платежам не превышает 15%.

Самыми неисполнительными плательщиками с огромной долей просрочки специалисты МФО называют мужчин в возрасте от 20 до 30 лет.

А МФО «Е-capusta», проанализировав займы и траты своих заемщиц, поясняют, что только 5,5% из них берут микрокредит для приобретения нарядов и обуви. 15% тратят займы на лечение и приобретение лекарственных средств, 12% — на продукты и 10% — на ремонт жилья. При этом женщины оказываются в роли банкрота (неспособны выплачивать кредит вообще) в два раза реже мужчин.