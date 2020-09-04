7 признаков того, что женщина использует мужчину

Женщины хитры и коварны, и иногда могут очень правдоподобно изображать любовь.

Особенно, если им это выгодно.

Мужчина тратит нервы, деньги, время, энергию на недостойную его женщину, которая все равно уйдет, когда встретит партию выгоднее.

Как же понять, что женщина не любит, пока не стало слишком поздно?

Есть 7 признаков, по которым это можно заподозрить:

1. Женщина звонит и пишет лишь тогда, когда ей что-то требуется от мужчины

Найти время на звонок или сообщение может найти даже самый занятой в мире человек, поэтому все эти сказки, про «я была занята» лишь отговорки.

Если женщина любит — ей важно просто услышать голос, узнать, что у мужчины все в порядке, написать ему, как она скучает и ждет встречи.

А если девушка звонит лишь в те моменты, когда ей что-то нужно — это первый и самый важный «звоночек».

2. Женщина нежна лишь после того, как мужчина что-то для нее сделал

Чаще всего — какие-то материальные блага.

Женщина скупа, не проявляет особенно эмоций, но стоит подарить ей дорогой подарок, как она тут же превращается в самую любящую и нежную женщину на свете.

3. Она поступает по-своему, даже если мужчина против

Да и вообще ей плевать на мнение мужчины, она всегда поступает так, как хочется именно ей.

Ее не устраивают компромиссы и какие-то обоюдные решения, согласия, она вообще этим не заморачивается, всегда делая то, что и когда ей вздумается.

4. Девушка лишь требует, а взамен не дает

Женщина, которая любит, сама хочет оплатить мужчине той же монетой. На нежность отвечает нежностью, на ласку — лаской. И даже сюрпризы и подарки она устраивает своему мужчине.

А вот если женщина не любит, то у нее и в мыслях нет, чтобы что-то мужчине дать. Она только берет и берет.

5. Женщина часто хочет побыть одна

Ей не слишком хочется объятий и нежности, и она с куда большим удовольствием вечером просто посидит одна и посмотрит сериал, чем проведет это время с мужчиной.

Она отстраняется, не интересуется жизнью мужчины и от нее редко и мало исходит инициатива.

6. Она рядом лишь тогда, когда все хорошо

Если женщина вдруг пропадает из жизни в моменты неудач и сложностей, то о любви там вряд ли можно говорить.

Тот, кто действительно любит, он будет и в горе, и в радости.

7. Женщина намекает, что у мужчины есть конкуренты

Постоянно упоминает о мужчинах, которым она очень нравится. Переписывается с парнями в соц сетях, флиртует.

Скорее всего она просто использует такой способ манипуляции, чтобы вы боялись ее потерять и делали все, чтобы она каталась, как сыр в масле.